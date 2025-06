A- A+

LUTO Qüerinha: músico gaúcho morre no palco, aos 65 anos, durante show em Caxias do Sul O artista era uma das figuras mais conhecidas e respeitadas da música nativa nos bailes gaúchos e ajudou a consolidar a banda como referência no cenário da música regional sul-rio-grandense

O músico Sinval da Luz Finger Boeira, conhecido como Qüerinha, morreu no palco, aos 65 anos, durante um show que fazia em Caxias do Sul, no último sábado (7). Ele se apresentava com a banda "Os Qüeras", da qual fazia parte há 47 anos. Ele deixa esposa, três filhos e quatro netos.

Segundo informações do g1, Qüerinh se apresentava no palco de um baile na comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul, na Serra do RS, quando sofreu um mal súbito. Ainda segundo a publicação, os colegas de banda prestaram socorros e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).



A equipe médica tentou reanima-lo, mas ele não resistiu e morreu no local. Qüerinha tinha histórico de problemas cardíacos, mas, de acordo com Bossardi, seu colega de banda, ele aparentava estar bem antes do show.

Além da música, Qüerinha também trabalhava há cerca de 17 anos na prefeitura de Vacaria, cidade no Rio Grande do Sul onde nasceu e cresceu. "Sinval dedicou mais de quatro décadas à valorização da cultura regional e também atuou como servidor público, contribuindo com empenho e responsabilidade para o desenvolvimento do nosso município", disse, em nota, a prefeitura de Vacaria.

Qüeirinha se iniciou na música jovem, aos 12 anos. Ele era vocalista da banda Os Qüeras, na qual também já havia atuado como contrabaixista. Boeira era uma das figuras mais conhecidas e respeitadas da música nativa nos bailes gaúchos e ajudou a consolidar a banda como referência no cenário da música regional sul-rio-grandense.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do artista.

Veja também