BBB 24 "Quero descobrir", reclama Yasmin sobre emoji de cobra recebido no Queridômetro do BBB 24 Modelo desconfia que sister tenha dado emoji para ela nesta quarta-feira (24)

Em frente ao Queridômetro do BBB 24 desta quarta-feira (24), Yasmin, Michel, Pitel e Rodriguinho reagiram aos emojis distribuídos pelos brothers. Mais uma vez, a modelo foi 'agraciada' com uma cobra.

"Wanessa segue com a cobra? Eu também? Quero descobrir". Com Rodriguinho ao seu lado, Yasmin aproveita para perguntar ao cantor se tinha sido ele a dar o emoji da serpente para ela. O brother negou imitando o barulho de cobra.

Do lado de fora da casa, a sister comentou com Wanessa quem poderia ter dado o emoji para ela. "Será que é a Fernanda? Nada me tira da cabeça que pode ter sido ela", perguntou Brunet.

Desta vez, o responsável por dar o emoji de cobra para a Camarote foi o baiano Davi, que nesta quarta, inclusive, foi alvo de Yasmin pelo excesso na cozinha.

