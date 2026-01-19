"Quero ele na Xepa", diz Milena sobre Alberto Cowboy após ser indicada ao Paredão

A- A+

Após a formação do primeiro Paredão do BBB 26, neste domingo (18), a recreadora infantil Milena demonstrou insatisfação com a justificativa usada por Alberto Cowboy para votá-la.



Na avaliação do Líder, a sister estaria excessivamente dedicada às tarefas domésticas e pouco envolvida em criar laços dentro do jogo, comentário que repercutiu negativamente para a mineira.





Na madrugada desta segunda (19), Milena comentou o episódio e ironizou a posição confortável ocupada por Alberto na casa.



“Ele reclamou que eu só limpo porque ele não está aqui embaixo. Ele está com um banheiro e um quarto só para ele. Queria ver se ele estivesse aqui embaixo se teria essa visão”, afirmou.



Segundo a sister, o Cowboy foi o único participante a fazer esse tipo de observação sobre sua postura no confinamento.



Enquanto ela falava, Ana Paula e Samira chegaram a pedir que Milena diminuísse o tom de voz para não acordar Babu, que dormia próximo, mas o pedido não conteve o desabafo.



Visivelmente irritada, a recreadora deixou claro que gostaria de ver o Líder em uma situação menos confortável no jogo.



“Eu quero ele na Xepa, semana que vem, para ele ver como é bom ficar com em casa suja”, disparou.

Veja também