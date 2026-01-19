Seg, 19 de Janeiro

Big Brother Brasil

"Quero ele na Xepa", diz Milena sobre Alberto Cowboy após ser indicada ao Paredão

Recreadora se incomodou com justificativa do Líder, questionou postura do brother na casa e desabafou durante a madrugada

Milena critica justificativa do Líder Alberto Cowboy ao indicá-la ao Paredão do BBB 26Milena critica justificativa do Líder Alberto Cowboy ao indicá-la ao Paredão do BBB 26 - Foto: Reprodução/Globo

Após a formação do primeiro Paredão do BBB 26, neste domingo (18), a recreadora infantil Milena demonstrou insatisfação com a justificativa usada por Alberto Cowboy para votá-la.

Na avaliação do Líder, a sister estaria excessivamente dedicada às tarefas domésticas e pouco envolvida em criar laços dentro do jogo, comentário que repercutiu negativamente para a mineira.

Na madrugada desta segunda (19), Milena comentou o episódio e ironizou a posição confortável ocupada por Alberto na casa. 

“Ele reclamou que eu só limpo porque ele não está aqui embaixo. Ele está com um banheiro e um quarto só para ele. Queria ver se ele estivesse aqui embaixo se teria essa visão”, afirmou.

Segundo a sister, o Cowboy foi o único participante a fazer esse tipo de observação sobre sua postura no confinamento. 

Enquanto ela falava, Ana Paula e Samira chegaram a pedir que Milena diminuísse o tom de voz para não acordar Babu, que dormia próximo, mas o pedido não conteve o desabafo.

Visivelmente irritada, a recreadora deixou claro que gostaria de ver o Líder em uma situação menos confortável no jogo. 

“Eu quero ele na Xepa, semana que vem, para ele ver como é bom ficar com em casa suja”, disparou.

