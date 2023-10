A- A+

Celebridades Quico do "Chaves" faz propaganda contra imigração ilegal para a Embaixada dos EUA no México Ator Carlos Villagrán apareceu vestido como o personagem do famoso seriado

Carlos Villagrán vestiu-se novamente de Quico, do "Chaves", para estrelar uma campanha contra a imigração ilegal promovida pela Embaixada dos Estados Unidos no México. A peça foi publicada nas redes sociais no fim de setembro, mas viralizou no início de outubro.

"Cale-se, cale-se, vocês me deixam louco", fala o ator, repetindo um dos famosos bordões do personagem. "Tenho uma coisa muito importante para dizer. Não cruzem a fronteira dos Estados Unidos porque podem estar em perigo sua mãe, seu pai, seu tio, gato, periquito, todo mundo. Melhor cruza legal (nome da campanha)".

Esta não foi a única contribuição de Carlos Villagrán para a embaixada. No YouTube, há um vídeo em que Quico fala sobre os coiotes, atravessadores contratados pelos imigrantes para ajudá-los no cruzamento da fronteira. A atividade, como ele frisa, é ilegal e, muitas vezes, resulta em acidentes fatais.

Veja também

Celebridades Sogra de Kayky Brito presta apoio à filha em meio a rumores de separação: "Acalma seu coração"