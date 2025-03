A- A+

AGRESTE Quilombo do Barro Branco, em Belo Jardim, recebe 1ª edição do Festival Mulheres Programação gratuita e composta unicamente por mulheres acontece neste domingo (23)

Em alusão ao Mês da Mulher, uma realização de coletivo independentes de Belo Jardim realiza, neste fim de semana, a primeira edição do Festival Mulheres, que acontece neste domingo (23), a partir das 14h, no Quilombo do Barro Branco, no município agrestino.

O acesso é gratuito e toda a programação, que contará com oficina de autocuidado e apresentações e performances culturais, é feita por mulheres e para mulheres, contemplando as artistas da cidade e tendo a temática do ser mulher como central no encontro.

A organização do evento disponibilizará transporte gratuito, com saída às 13h, da Praça do Padre Cícero, para quem quiser acompanhar o festival.

Programação

A programação do Festival Mulheres tem início às 14h, com a oficina “Saúde preventiva da Mulher, ministrada pela enfermeira Quitéria Micaele.

Em seguida, o grupo afro Dança com Elas, originário do Quilombo do Barro Branco, realiza a vivência “Maculelê”.

Ainda na programação, acontecerão o solo de dança “Lascívia”, de Mylene Ferreira; a performance “Entre Corpo e Palavra: Ebó”, com aline sou; o espetáculo “Maré”, do Coletivo Maré; e encerrando o festival, pocket-show da cantora Maéve.

Compromisso

Segundo a organização, a ideia de realizar a 1ª edição do Festival Mulheres no Quilombo do Barro Branco se deve ao compromisso de fortalecer a luta das mulheres negras, que estatisticamente são as que mais sofrem com a violência doméstica e o feminicídio.

Segundo dados do Instituto Sou da Paz, a taxa de homicídios de mulheres negras é duas vezes maior que a de brancas no Brasil, representando 72% das mortes em 2023.

Com temáticas diversas do ser mulher na sociedade, as atrações contemplam a negritude, mulheridades e ancestralidade.

O Festival Mulheres é produzido e executado pelo Coletivo Feminista Desabrochar, o Coletivo Jardim de Cores, o Fórum de Mulheres do Agreste, o Coletivo Maré e o Quilombo do Barro Branco e conta com o trabalho da artista belojardinense Soraya Feitoza no design gráfico.

SERVIÇO

Festival Mulheres - 1ª edição

Quando: Domingo (23), a partir das 14h

Onde: Quilombo do Barro Branco - zona rural de Belo Jardim-PE

Acesso gratuito

