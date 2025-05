A- A+

Reality "Quilos mortais": como está hoje o casal que somava 550 kg e não conseguia dormir na mesma cama Em meio à participação no reality show, Vianey e Allen chegaram a perder juntos cerca de 230 kg

Quando Vianey e Allen decidiram participar do reality show “Quilos mortais”, tinham a consciência de que precisavam de acompanhamento médico urgente para enfrentar a obesidade.

Juntos, o casal somava cerca de 550 kg — ela pesava 260, e ele, 290. Sob a ajuda do cirurgião bariátrico Younan Nowzaradan, embarcaram em uma rotina rigorosa de reeducação alimentar, com uma dieta restrita a 1.200 calorias por dia e sem permissão para lanches fora das refeições principais.

Naquele momento do programa, exibido originalmente pelo TLC em 2018 e que está sendo transmitido pela Record TV, eram casados havia cerca de 20 anos e relatavam que haviam se unido em torno da comida.

Eles sequer conseguiam dormir em uma mesma cama devido às dificuldades por conta do peso.

O primeiro objetivo com o acompanhamento do Dr. Now era que ambos passassem pela cirurgia bariátrica.

Allen conseguiu ser operado logo na primeira tentativa, mas Vianey teve o procedimento adiado por conta de problemas cardíacos.

Ela só foi liberada para a cirurgia na segunda avaliação, após seguir rigorosamente a dieta e apresentar melhorias em seu quadro de saúde.

Por fim, o balanço dos resultados com o reality foram a perda de 130 kg para Allen e de 102 kg para Vianey.

Em 2023, eles até apareceram mais uma vez em uma continuação do programa, que revisitou os ex-participantes.

Desta vez, ela estava enfrentando dificuldades para perder peso e se sentia insegura com o progresso físico de seu marido. Veja como eles estavam:

Cinco anos após a participação no programa, naquele mesmo 2023, entretanto, um acontecimento trágico abalou a vida do participante: Vianey morreu aos 41 anos.

Allen, por sua vez, seguiu em frente e atualmente namora uma mulher chamada Angie J., que tem estado ao seu lado desde a perda da esposa.

