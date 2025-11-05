Quinta do Galo: Nonô Germano comanda a festa com convidados especiais, nesta quinta (6)

A- A+

O Galo da Madrugada promove, nesta quinta (6), às 20h, no Palácio Enéas Freire, sede do bloco, mais uma edição do projeto Quinta do Galo, temporada de prévias para o Carnaval 2026, com o cantor Nonô Germano comandando a noite com diversos convidados especiais, com ingressos à venda no local e no site Bilheteria Digital, ao valor de R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas).



O artista promete uma noite de grandes clássicos do Carnaval, convidando ao palco do Palácio Enéas Freire os cantores Claudionor Germano – seu pai -, Alcymar Monteiro, Almir Rouche, Dinah Santos e Luciano Ferraz. A prévia faz parte da preparação do maior bloco do mundo, que sairá às ruas no dia 14 de fevereiro, com o tema “Frevo no Planeta Galo”.



As quintas no Galo seguem até a primeira semana de fevereiro, apresentando a banda Som da Terra (13/11), Quinteto Violado (11/12), Almir Rouche (18/12), Via Villan-Chan (08/01), Spok (15/01), Marron Brasileiro (22/01), Asas da América (29/01) e Maestro Forró e Orquestra Popular da Bomba do Hemetério (05/02).

“É muita alegria que estamos chegando pra fazer mais uma Quinta no Galo, já aquecendo pro carnaval. Estaremos lá com um repertório super bacana repleto de grandes clássicos do carnaval pernambucano, com ênfase no frevo tradicional de grandes mestres como Capiba, Luiz Bandeira, Getúlio Cavalcanti e tantos outros que ajudaram a construir essa identidade cultural tão forte aqui no nosso Estado”, pontua Nonô.

Ao longo de 42 anos de carreira, o cantor recifense já levou a música pernambucana para outras capitais brasileiras e países como Estados Unidos, Portugal, Suíça, Cuba e México.



Para o próximo Carnaval, Nonô pretende lançar novos frevos autorais, com arranjos modernos e dialogando com outros ritmos.



Outras atrações

Esta edição da Quinta no Galo apresenta, ainda, a tribo indígena Carijós, grupo de passistas Saltos Cia de Dança, Afoxé Omo Inã, nação do maracatu Encanto da Alegria e Bloco das Ilusões.



SERVIÇO:

Quinta no Galo com Nonô Germano

Quando: Quinta, 6 de novembro, às 20h.

Onde: sede do Galo da Madrugada (Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José)

Convidados: Claudionor Germano, Alcymar Monteiro, Almir Rouche, Dinah Santos e Luciano Ferraz.

Grupos culturais: tribo indígena Carijós, Saltos Cia de Dança, afoxé Omo Inã, nação do maracatu Encanto da Alegria e Bloco das Ilusões.

Ingressos: R$ 50 (individual) e R$ 250 (mesa para quatro pessoas); à venda no local e no site Bilheteria Digital.

Informações e reservas: (81) 3224-2899

