GALO DA MADRUGADA 2023 "Quinta do Galo" traz lançamento de Gustavo Travassos, passistas, bloco lírico e maracatus Projeto acontece semanalmente na sede do Galo da Madrugada, no Bairro de São José

O cantor Gustavo Travassos, conhecido por ficar à frente do primeiro trio elétrico nos desfiles do Galo da Madrugada, é atração no projeto "Quinta do Galo" desta quinta-feira (12), na sede do Galo da Madrugada, localizada no bairro de São José.



No palco, Travassos lança música nova para o Carnaval e recebe convidados. Além do lançamento, a noite será tomada por apresentações de maracatu, afoxés, passistas e bloco lírico. A festa começa a partir das 20h.





"Será uma quinta do recomeço do trio oficial do Galo, e a gente vem com um lançamento da música em homenagem ao seu Enéas, pelos seus 100 anos, com a música "Galo Misterioso", composta por Charles Theone", contou Gustavo Travassos, que é o caçula entre os filhos de Enéas Freire, um dos nomes à frente da fundação do Galo da Madrugada.

Trio do cantor Gustavo Travassos no Galo da Madrugada Crédito: Divulgação

Além de "Galo Misterioso", Gustavo também vai lançar "Energia", que será cantada em parceria com Marcelo Rossiter. Cíntia Barros, Nego Thor, Cassius Cavalcanti, Jefferson Santa Rosa e Nena Queiroga também são convidados da noite.

SERVIÇO

"Quinta do Galo", com Gustavo Travassos e convidados

Quinta-feira (12), a partir das 20h, na sede do Galo da Madrugada (Palácio Enéas Freire)



Ingressos R$ 40 (individual) e R$ 200 (mesa)



Rua da Concórdia, 984, Bairro de São José

Informações e reservas: (81) 3224-2899

