Evento Quinta do Rock comemora os 50 anos do álbum "Rush", em Casa Forte, nesta sexta (31) Encontro acontece no espaço cultural Largo do Holandês, colocando Recife no roteiro de celebrações pelo mundo em homenagem à banda

Em 2024, os fãs do trio canadense Rush comemoram os 50 anos do lançamento do primeiro disco da banda. Para marcar a data, a Quinta do Rock apresenta um evento especial que vai reunir apresentação de documentário, bate papo sobre a carreira da banda, exposição de discos e o velho e bom rock'n'roll. O encontro acontece nesta sexta-feira (31) no espaço cultural Largo do Holandês, em Casa Forte. O lugar é conhecido por reunir amantes da música.

Chegando ao público em 1974, o homônimo disco "Rush" foi bancado de forma independente pelo selo Moon Records, criado pelo empresário do trio canadense Ray Daniels. Para esse primeiro trabalho, a banda ainda contava com o baterista John Rutsey, que saiu logo depois o lançamento. O grupo seguiu a estrada com Alex Lifeson (guitarra), Geddy Lee (baixo e voz) e Neil Peart (bateria), até o último show, em 2015.



Cinco anos depois Neil Peart faleceu, devido a um tipo raro de câncer. De lá pra cá, fãs da banda (e do rock em geral) promovem encontros por todo o mundo para celebrar a carreira do Rush. Agora chegou a hora do Recife ter esse momento de celebração.

SERVIÇO:

Quinta do Rock apresenta: os 50 anos do "Rush"

Sexta, 31 de maio

A partir das 17h

Espaco Cultural Largo do Holandês, R. Dr. Samuel Lins, 68 - Casa Forte.

Entrada gratuita

*Haverá sorteios de memorabilia do Rush durante o evento.

