Evento Quinta Nagô celebra dois anos com edição especial no Pátio de São Pedro, sábado (24) Nega do Babado, voz marcante da música pernambucana, é uma das atrações do evento, que também terá djs co sets de cultura afro, a partir das 16h

A cultura negra e popular será destaque no Pátio de São Pedro, neste sábado (24), a partir das 16h, com a edição especial de dois anos da Quinta Nagô. O evento, ponto de encontro da cultura afropernambucana no Recife, promete uma tarde e noite de celebração, com entrada franca.

Nega do Babado, voz marcante da música pernambucana, é uma das atrações do evento, que também terá djs co sets de cultura afro, a partir das 16h. DJ Iury Andrew, que traz uma seleção dançante de ritmos afro, black music e eletrônicos está na programação, que traz outras surpresas, incluindo set da DJ Boneka.

Sobre a Quinta Nagô

Criada em 2022, a Quinta Nagô é uma iniciativa da mestra em Cultura Popular Maria Helena Sampaio, que também é fundadora do projeto. Para ela, mais do que um evento cultural, a Quinta Nagô é um espaço de resistência, celebração e pertencimento.

“A Quinta Nagô nasceu do desejo de reunir a nossa comunidade, de celebrar nossa cultura com alegria, afeto e muita força ancestral. Chegar aos dois anos com tanto apoio é uma vitória coletiva”, afirma Maria Helena.

A programação da edição especial foi pensada para reafirmar os pilares do evento: valorização da cultura negra, promoção de artistas periféricos e fortalecimento de redes culturais. Segundo Maria Helena, cada edição é um ato político e simbólico.

“Estar no Pátio de São Pedro, um lugar histórico de tanta importância para a população negra do Recife, tem um peso simbólico enorme. A gente ocupa esse espaço com arte, dança e vida”, completa.

A Quinta Nagô é um evento gratuito e aberto ao público. Além das atrações musicais, o evento costuma contar com feirinha de afroempreendedores, comidas típicas e manifestações culturais diversas, fortalecendo o elo entre tradição e atualidade.

