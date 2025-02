A- A+

CARNAVAL ''Quinta Nagô Especial'': prévia carnavalesca acontece no Pátio de São Pedro, nesta quinta (20) O evento gratuito conta com a participação de Gabi do Carmo, DJ Iury Andrew, entre outras atrações

A primeira edição da ''Quinta Nagô Especial'' escolheu o histórico Pátio de São Pedro para receber a prévia carnavalesca, nesta quinta-feira (20), a partir das 18h. O evento, que é gratuito, celebra as tradições afro-brasileiras, através de expressões artísticas como música e dança.

"Abrir os caminhos para essa festa tão latente do nosso povo pernambucano é uma honra. Levar a Quinta Nagô para uma prévia carnavalesca é uma conquista do povo preto e periférico", diz a idealizadora e mestra de cultura Iyá Maria Helena Sampaio.

O ''Quinta Nagô Especial'' está integrando a programação oficial das prévias carnavalescas da Prefeitura do Recife, promovendo apresentações de Gabi do Carmo, com o projeto Terreirada da Bênção, Caetana, Xirê dos Afoxés com Maria Helena Sampaio e o DJ Iury Andrew.

O projeto "Quinta Nagô: Oyá Alaxé - Idilê Mimó" acontece toda terceira quinta-feira do mês, em frente ao Centro Educacional e Cultural Afoxé Oyá Alaxé, descendente do Terreiro Mãe Amara. Desde seu início, em 2023, já realizou 14 edições, consolidando-se no calendário cultural da cidade.

Diversos grupos e artistas já passaram pelo palco, incluindo Afoxés, grupos de Coco, Maracatus, DJs e bandas, além de grandes nomes da música nacional e internacional, como Lia de Itamaracá, Maciel Salú e Uana Mahin, fortalecendo sua simbologia de resistência e celebração da cultura afro-brasileira.

SERVIÇO

Quinta Nagô Especial – Prévia Carnavalesca

Com Gabi do Carmo (Terreirada da Bênção), Caetana, DJ Iury Andrew, entre outras atrações

Quando: 20 de fevereiro, 18h

Onde: Pátio de São Pedro – Rua São Pedro, 31, São José

Acesso gratuito

