CARNAVAL 2023 Quinta no galo vai coroar rainha do carnaval plus size 2023 Prévia acontece nesta quinta-feira (2) e abre espaço para iniciativa que visa inclusão

A penúltima Quinta no Galo, que acontece na sede do maior bloco do mundo, antes do tão aguardado Sábado de Zé Pereira, promete grandes surpresas aos foliões. A festa acontece nesta quinta-feira (2) e será comandada pelo cantor Almir Rouche e também irá contar com um momento de empoderamento feminino, com a coração da Rainha do Carnaval Plus Size 2023.

Na ocasião, apresentam-se ainda: os maracatus Leão Formoso e Leão da Campina, passistas da Saltos Cia de Dança, capoeira Pernambuco Arte Cultural, caboclinhos Tapirapé e bloco lírico Pierrot de São José.

“Será uma Quinta no Galo de muita emoção e expectativa, inclusive, por conta da grande novidade que é a música nova que a gente fez em homenagem ao Galo. Chama-se ‘O Rei da Folia’, composição minha que está com cerca de um mês de vida e nasceu de uma necessidade desse retorno, dessa ânsia que a gente tem pra retomar, pra voltar a fazer o desfile do maior bloco do mundo”, adianta Almir, que recebe ainda como convidados os cantores Marília Marques, Johnny Bala.

Outro ponto alto da festa será a coroação da Rainha do Carnaval Plus Size 2023, iniciativa da organização pernambucana Mundo Plus em Movimento (MPM) – que atua em iniciativas que visam à inclusão social e valorização de mulheres acima do peso.

“Nosso objetivo maior é incluir a mulher gorda em todos os lugares possíveis de destaque, porque, normalmente, ela não é colocada nesses espaços. Queremos fazer com que a sociedade pare de associar a beleza apenas à mulher magra e mostrar que existem, sim, cidadãs fora desses padrões impostos e que são bonitas, que dançam frevo, que sambam, que desfilam, modelam”, explica Karla Rezende, diretora presidente do MPM.

Serviço:

Quinta no Galo

Quando: Quinta-feira (2), às 20h,

Onde: Sede do Galo da Madrugada - Rua da Concórdia, 984, São José Recife, PE

Ingressos: R$ 40 (individual) e R$ 200 (mesa para quatropessoas). À venda na sede do Galo ou pelo Sympla.

