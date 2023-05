Quinteto Pernambucano homenageia Maestro Clóvis Pereira e Movimento Armorial em show; saiba mais

A- A+

O Quinteto Pernambucano se reúne, no domingo (28), para show que celebra dois elementos importantes da música nacional: o Movimento Armorial e a trajetória do maestro Clóvis Pereira. O evento acontece às 17h, no Teatro do Parque.

A data faz homenagem aos 90 anos do maestro, que é também pai do idealizador, violinista e diretor artístico do grupo, Clóvis Pereira Filho. Nesta apresentação, o grupo conta ainda com Diogo Albuquerque (2º violino), Raquel Paz (viola), Fernando Trigueiro (cello), Elton Freitas (baixo) e Homero Basílio (percussão).

O show, batizado de “Do armorial aos dias de hoje”, é dividido em três atos. O primeiro apresenta peças de Clovis Pereira e músicas do Armorial renovado por contemporâneos, como os autores Sérgio Raz e Mateus Alves. Já o segundo ato vai contar com um bate-papo com os músicos e, no terceiro, o bandolinista Marco César apresenta obras de sua autoria, de Capiba e de João Lyra.

Os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos na plataforma Sympla, com opções de meia-entrada e inteira.

Quinteto Pernambucano

Em atividade desde 2017, o Quinteto Pernambucano foi criado com o objetivo de resgatar a música de concerto produzida por compositores pernambucanos armoriais. O movimento englobou diversas formas de arte, mas foi na música que deixou uma das suas maiores heranças. O Quinteto possui dois singles gravados, “Cantiga de Cego” e “Prinspe Alumioso”, ambos estão disponíveis no Youtube.

SERVIÇO

Quinteto Pernambucano homenageia Movimento Armorial

Quando: Domingo (28), às 17h

Onde: Teatro do Parque

Ingressos: A partir de R$ 30 no Sympla

