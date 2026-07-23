Quinteto Violado celebra Luiz Gonzaga em show gratuito no Cais do Sertão
Após passagem por Portugal, grupo retorna ao Recife para apresentação no próximo dia 2 de agosto
Após passear por cidades portuguesas com o espetáculo "Sertão", levando o Nordeste em canto e em poesia, o Quinteto Violado retorna ao Recife para apresentação gratuita em celebração ao Rei do Baião, Luiz Gonzaga.
Marcado para o próximo dia 2 de agosto, no Cais do Sertão - e com ingressos esgotados para a primeira sessão, às 16h - um show extra foi marcado para às 18h do mesmo dia. A retirada dos ingressos pode ser feita via Sympla (mediante disponibilidade).
Memória
O show do Quinteto integra a programação de "Essa é a Hora do Adeus", promovida pelo museu em memória de Luiz Gonzaga, que fez sua passagem em 2 de agosto de 1989.
Leia também
• Show de Mumuzinho e peça com Marco Nanini e Guilherme Weber são destaques do fim de semana no Recife
• "Fim de Partida", com Nanini e Guilherme Weber, chega ao Recife nesta quinta (23)
• Quinteto Violado embarca para Portugal com o espetáculo "Sertão"
A apresentação do grupo faz parte de uma série de homenagens póstumas aos 37 anos da partida do maior nome da música nordestina, e um dos nomes gigantes da música no País,
No palco, clássicos atemporais de Gonzaga, entre eles "Assum Preto", "Asa Branca" e "Acauã" integram o repertório do show - promovido pelo Cais do Sertão com apoio do Governo de Pernambuco através da Secretaria de Cultura.
SERVIÇO
"Sertão", do Quinteto Violado, em celebração a Luiz Gonzaga
Quando: Domingo, 2 de agosto, às 18h
Onde: Cais do Sertão - Av. Alfredo Lisboa, s/n, Armazém 10, Bairro do Recife
Acesso gratuito mediante retirada de ingresso via Sympla (mediante disponibilidade)
Informações: (81) 3182-8267