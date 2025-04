A- A+

MÚSICA Quinteto Violado celebra trajetória nas "Tardes Olindenses" da Casa Estação da Luz Show, que acontece no próximo dia 26, vai celebrar as mais de cinco décadas do grupo

Um passeio por mais de cinco décadas de história na música em repertório vasto e essencialmente tomado pela sonoridade regional. No próximo 26 de abril, no palco da Casa Estação da Luz, em Olinda, o Quinteto Violado vai celebrar sua trajetória com o show "Tempo".



Com o gaitista espanhol Xico de Carinho, o sanfoneiro Felipe Costta e a cantora Ylana Queiroga como convidados, o show acontece no projeto da casa, o "Tardes Olindenses". As canções "Palavra Acesa" (recentemente rememorada em uma novela da Globo), "Asa Branca" e "Algodão", entre outras, integram o set list da noite.



Há 53 anos

Formado inicialmente por Toinho Alves (contrabaixo), Luciano Pimentel (bateria), Fernando Filizola (viola), Generino Luna (flauta) e Marcelo Melo (voz e violão), o Quinteto surgiu na década de 1970 e desde então a música regional ganhou acordes personalizados do grupo.







Com sonoridade própria identificada pelo contrabaixo, flauta, violão, viola, teclados, percussão e vozes, em um estilo "Free Nordestino" - expressão dita por Gilberto Gil ao re referir sobre o trabalho do grupo - o Quinteto dá roupagem autoral a letras e acordes, algumas assinadas pelos próprios integrantes, outras extraídas do cancioneiro popular.



Do erudito ao popular, com uma 'pegada' no jazz, em se tratando dos improvisos, o estilo do Quinteto Violado é o contemporâneo sem se afastar da natureza do grupo: o "nordestinês" de suas canções.







Reconhecidos nacional e internacionalmente, o grupo - atualmente formado por Marcelo Melo (voz e violão), Dudu Alves (teclado e voz), Roberto Medeiros (bateria e voz), Sandro Lins (contrabaixo), Deri Santana (flauta) -já foi agraciado com quatro Prêmios da Música Brasileira, três Prêmios da Música Pernambucana, além de indicação como Melhor Grupo Brasileiro de Música de Raiz no Latin Grammy Awards, entre outras contemplações.

Na discografia são mais de 5o LP's e CD's, quatro DVD's e três livros também contam sobre a trajetória do grupo, entre eles, pela Cepe Editora, "Lá Vem os Violados - Os 50 Anos da Trajetória Artística do Quinteto Violado", do jornalista e crítico musical, José Teles.

SERVIÇO

"Tempo", show do Quinteto Violado

Quando: Sábado, 26 de abril, às 18h

Onde: Casa Estação da Luz - Rua Prudente de Morais, 313, Carmo, Olinda

Ingressos a partir de R$ 40 via Sympla

Informações: @quintetoviolado // @casaestacaodaluz

