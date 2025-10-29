Qua, 29 de Outubro

Música

Quinteto Violado encerra, no Recife, turnê nacional do espetáculo "O Sertão"

Grupo promove dois shows gratuitos no Teatro de Santa Isabel, dias 30 e 31 de outubro, em comemoração aos seus 54 anos

Quinteto Violado encerra circuito de apresentações com dois grandes shows gratuitos no Teatro de Santa IsabelQuinteto Violado encerra circuito de apresentações com dois grandes shows gratuitos no Teatro de Santa Isabel - Foto: Sandro Lins/Divulgação

Encerrando com chave de ouro a turnê nacional do espetáculo que mistura música, teatro e memória afetiva, o Quinteto Violado apresenta no Recife o espetáculo “O Sertão - 54 anos Quinteto Violado”, nos dias 30 e 31 de outubro, no Teatro de Santa Isabel, às 20h, com entrada franca.
 
Os shows em solo recifense coroa uma jornada que passou por nove cidades brasileiras, encantando o público com um show-experiência que celebra mais de cinco décadas de carreira e a força da música nordestina.
 

“Encerrar essa turnê no Recife, num espaço tão simbólico quanto o Teatro de Santa Isabel, nos faz fechar um ciclo com muita gratidão. É voltar às origens, à cidade onde o Quinteto nasceu e de onde partimos para o mundo”, afirma Marcelo Melo, violonista e vocalista do grupo, um dos representantes da formação original ao lado de Dudu Alves.

Sobre o espetáculo "O Sertão"
Com cerca de 90 minutos de duração, o espetáculo “O Sertão” propõe uma imersão poética nas raízes culturais do Nordeste.

O repertório inclui clássicos como “Assum Preto”, “Disparada”, “Morte do Vaqueiro”, “Vida Nordestina”, “Notícias do Brasil” e “Asa Branca”, além de composições autorais e histórias narradas pelos próprios músicos — tecendo um elo entre a memória e a contemporaneidade.

O projeto une música, literatura de cordel e teatro, traduzindo o estilo Free Nordestino, marca registrada do Quinteto Violado, que combina liberdade criativa e olhar universal. “Sertão” é mais do que um show: é uma celebração à resistência e à inventividade da cultura nordestina.
 

Sandro Lins/Divulgação

O projeto é uma realização do Quinteto Violado e da PrumoPro, com apoio da FAR Cultural e patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet, nº 8.313/91), do Ministério da Cultura do Governo Federal.
 
A turnê, que teve início em julho, passou por cidades como Vitória (ES), Mariana (MG), São Paulo (SP), Itabira (MG), São Luís (MA), Campina Grande (PB), Brasília (DF) e Maceió (AL), levando a estética singular do grupo a palcos históricos e públicos diversos.
 
História do Quinteto
 
Desde 1971, o Quinteto Violado leva a identidade nordestina aos palcos do mundo. O grupo acumula duas indicações ao Grammy Latino, quatro prêmios e indicações ao Prêmio da Música Brasileira, além da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo Ministério da Cultura.
 
Mais do que uma despedida da turnê, o show no Teatro de Santa Isabel é um reencontro — entre o Quinteto e sua cidade, entre a arte e o público que há 50 anos acompanha essa história de som, poesia e brasilidade.
 
*Com informações de assessoria

Serviço:
O Sertão - 54 anos Quinteto Violado
Onde: Teatro de Santa Isabel
Quando: 30 e 31 de outubro, às 20h
Ingressos Gratuitos - retirada uma hora antes do show na bilheteria
Classificação Livre

