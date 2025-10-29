Quinteto Violado encerra, no Recife, turnê nacional do espetáculo "O Sertão"

A- A+

Encerrando com chave de ouro a turnê nacional do espetáculo que mistura música, teatro e memória afetiva, o Quinteto Violado apresenta no Recife o espetáculo “O Sertão - 54 anos Quinteto Violado”, nos dias 30 e 31 de outubro, no Teatro de Santa Isabel, às 20h, com entrada franca.



Os shows em solo recifense coroa uma jornada que passou por nove cidades brasileiras, encantando o público com um show-experiência que celebra mais de cinco décadas de carreira e a força da música nordestina.



“Encerrar essa turnê no Recife, num espaço tão simbólico quanto o Teatro de Santa Isabel, nos faz fechar um ciclo com muita gratidão. É voltar às origens, à cidade onde o Quinteto nasceu e de onde partimos para o mundo”, afirma Marcelo Melo, violonista e vocalista do grupo, um dos representantes da formação original ao lado de Dudu Alves.

Sobre o espetáculo "O Sertão"

Com cerca de 90 minutos de duração, o espetáculo “O Sertão” propõe uma imersão poética nas raízes culturais do Nordeste.



O repertório inclui clássicos como “Assum Preto”, “Disparada”, “Morte do Vaqueiro”, “Vida Nordestina”, “Notícias do Brasil” e “Asa Branca”, além de composições autorais e histórias narradas pelos próprios músicos — tecendo um elo entre a memória e a contemporaneidade.



O projeto une música, literatura de cordel e teatro, traduzindo o estilo Free Nordestino, marca registrada do Quinteto Violado, que combina liberdade criativa e olhar universal. “Sertão” é mais do que um show: é uma celebração à resistência e à inventividade da cultura nordestina.



Sandro Lins/Divulgação

O projeto é uma realização do Quinteto Violado e da PrumoPro, com apoio da FAR Cultural e patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet, nº 8.313/91), do Ministério da Cultura do Governo Federal.



A turnê, que teve início em julho, passou por cidades como Vitória (ES), Mariana (MG), São Paulo (SP), Itabira (MG), São Luís (MA), Campina Grande (PB), Brasília (DF) e Maceió (AL), levando a estética singular do grupo a palcos históricos e públicos diversos.



História do Quinteto



Desde 1971, o Quinteto Violado leva a identidade nordestina aos palcos do mundo. O grupo acumula duas indicações ao Grammy Latino, quatro prêmios e indicações ao Prêmio da Música Brasileira, além da Ordem do Mérito Cultural, concedida pelo Ministério da Cultura.



Mais do que uma despedida da turnê, o show no Teatro de Santa Isabel é um reencontro — entre o Quinteto e sua cidade, entre a arte e o público que há 50 anos acompanha essa história de som, poesia e brasilidade.



*Com informações de assessoria



Serviço:

O Sertão - 54 anos Quinteto Violado

Onde: Teatro de Santa Isabel

Quando: 30 e 31 de outubro, às 20h

Ingressos Gratuitos - retirada uma hora antes do show na bilheteria

Classificação Livre

Veja também