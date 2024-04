A- A+

Música Quinteto Violado lança novo single com participação do grupo As Januárias; faça o pre-save Forró tem letra e música de Dudu Alves, diretor musical do Quinteto

O Quinteto Violadoça, na próxima sexta-feira (26), um novo single. Com participação dAs Januárias, a faixa "Forró" será disponibilizada nas plataformas digitais (pre-save neste link). A música é de autoria de Dudu Alves, diretor musical do Quinteto. Um "xote dançante, moderno, com temática junina", como classifica o texto de divulgação do grupo.



"A música é moderna sem deixar de se remeter aos forrós das antigas que Zé Dantas, Dominguinhos, Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga já cantavam e tem toda a relação com os 52 anos de tradição do Quinteto Violado e nada mais feliz que a junção com a jovem banda.", detalha o material da banda.

Mulheres no Forró

As Januárias, banda de forró formada em 2017, buscam fazer forró para o público jovem, mas sem deixar de exaltar a tradição. A banda é formada por três mulheres que estão despontando na cena nova pernambucana trazendo a voz feminina e jovem para o forró.



Sobre o single

Além da participação do grupo As Januárias, o xote conta ainda com Lucenildo na safona, Wallisson Queiroz na Viola e na guitarra e Raminho na zabumba. A canção gravada no estúdio Carranca, com captação de áudio de Marcos e a mixagem e masterização de Junior Evangelista. Em breve, será gravado um clipe para ser veiculado nas plataformas digitais, com promessa de grande produção. "Será uma grande surpresa", antecipa o Quinteto Violado.



Capa do single "Forró", de Quinteto Violado, com participação do grupo "As Januárias"

