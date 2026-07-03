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MÚSICA Quinteto Violado embarca para Portugal com o espetáculo "Sertão" Em turnê, o grupo vai percorrer cidades portuguesas a partir do próximo dia 10 de julho

Com mais de cinco décadas de trajetória e muitas histórias para cantar (e contar), o Quinteto Violado segue em celebração palcos afora, dessa vez em ares europeus com a turnê "Sertão", que vai percorrer cidades de Portugal entre os próximos dias 10 e 17 de julho.

Serão, ao todo, cinco localidades portuguesas contempladas com a apresentação do grupo pernambucano, concebido na década de 1970 e reconhecido como Patrimônio Vivo do estado.

Em meio à viagem que impõe, nos palcos, as raízes nordestinas, em Portugal o Quinteto retoma um encontro com a Acert - Associação Cultural e Recreativa de Tondela, local que recebe o show no dia 11 de julho.





O Quinteto

Foi em meio à cultura popular, ao baião e ao frevo, sob os acordes da viola, que o Quinteto Violado formou uma linguagem própria da música nordestina para o País.



Com história iniciada na capital pernambucana nos idos anos de 1970, o grupo tem trajetória permeada por momentos com Vinicius de Moraes, Dona Ivone Lara e Geraldo Azevedo, entre outros nomes potentes da música nacional - inclusive sob a bênção de Gilberto Gil, por quem o Quinteto foi apresentado ao mercado.







No decorrer de 55 anos de estrada, são mais de 30 álbuns, discos internacionais e shows, com a temporada em Portugal chegando para somar mais contações musicais do grupo que segue levando a música nordestina e pernambucana para plateias mundo afora.



Agenda em Portugal



Sexta-feira, 10 de julho

Teatro Municipal da Guarda | Guarda

Sábado, 11 de julho

Novo Ciclo Acert | Tondela



Domingo, 12 de julho

Centro Cultural das Caldas da Rainha | Caldas da Rainha



Quinta-feira, 16 de julho

Cine Teatro Messias | Mealhada



Sexta-feira, 17 de julho

Centro Cyltural de Carregal do Sal Carregal do Sal

SERVIÇO

Quinteto Violado - Turnê Europeia de "Sertão"

Quando: entre os dias 10 e 17 de julho

Onde: cidades de Portugal

Informações: @quintetoviolado

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