CARNAVAL 2026 Peças artesanais do Clube de Mães Criativas de Brasília Teimosa estão à venda em quiosque no RioMar Valor arrecadado dos produtos comercializados no espaço será revertido como reforço ao trabalho do grupo

De roupas a acessórios para a folia, o quiosque com peças artesanais produzidas pelo Clube de Mães Criativas de Brasília Teimosa está aberto no RioMar Recife, precisamente no Piso L1 do mall.



Quem passar por lá pode adquirir os produtos e ajudar o o trabalho do grupo, já que todo o valor arrecadado será revertido para reforçar o empreendimento das mulheres.



E para além de acessórios carnavalescos disponíveis para o folião, itens diversos como bolsas, bordados e artigos utilitários também podem ser adquiridos com valores a partir de R$ 15.







No espaço há, ainda, produções de mais de vinte parceiros e coletivos colaborativos.

O Clube

Fundado há quase quatro décadas, o Clube de Mães Criativas de Brasília Teimosa nasceu com o intuito de estimular a geração de renda e, também, valorizar o artesanato produzido por mulheres da comunidade.

Capacitações e outras ações integram o planejamento das produções, inclusive o comércio de peças carnavalescas faz parte da programação do clube.



Já o Quiosque Social no RioMar, mensalmente, recebe empreendimentos diversos para ocupar o espaço.



SERVIÇO

Peças artesanais do Clube de Mães Criativas de Brasília Teimosa

Onde: Quiosque Social do RioMar Recife (Piso L1) - Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Produtos a partir de R$ 15

Informações: @riomar_recife

