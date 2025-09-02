A- A+

Famosos R$ 28 milhões e "quarto das princesas": conheça o jato que levou Virginia e amigos à "eurotrip" Influencer, que comprou aeronave em março deste ano, está com outros influencers em Madrid

Virginia Fonseca está aproveitando alguns dias de folga em uma viagem à Europa. Ao seu lado, estão seus inseparáveis amigos: Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, o assessor Hebert e o maquiador Nikolas Miguel.



A influencer está em Madrid o que tem até chamado atenção dos internautas pela proximidade com a região onde vive Vini Jr., com quem estaria envolvida em um affair. Para o deslocamento, a empresária usou um jatinho de luxo exclusivo pelo Atlântico.

A aeronave, um Cessna Citation Sovereign compõe um modelo que começou a ser fabricado a partir de 2004, mas foi adquirida pela influencer em março deste ano.



Na época, o avião era chamado de seu "novo brinquedo". O jato tem a sigla PS-MZV, que, segundo a influencer, representa as iniciais dos membros de sua família. No caso, as Marias (as filhas Maria Alice e Maria Flor), os Zés (Zé Felipe e o filho Zé Leonardo) e ela própria, Virginia.





Detalhe do jatinho de Virginia Fonseca Foto: Reprodução/Instagram

Anteriormente, Virginia já havia engajado na compra de outra aeronave, mas para Zé Felipe, de quem se separou em maio deste ano.

De acordo com sites especializados, o avião pode chegar a um valor de cerca de R$ 28 milhões. Mas também não há dúvidas de que o luxo do modelo não corresponda ao valor. O de Virginia, em específico, conta com 10 acomodações, entre assentos e leitos.





Virginia Fonseca foi para a Europa em jatinho particular Foto: Reprodução/Instagram

A influencer, inclusive, chama um dos espaços que tem camas lado a lado de "o quartinho das bonecas", modo carinhoso com que chama os amigos.

Existem aproximadamente 349 unidades deste jato, cuja produção foi finalizada em 2013. Sites especializados dizem que o modelo é uma "combinação de desempenho e conforto", permitindo voos diretos entre cidades como Nova York e Los Angeles, por exemplo.

Veja também