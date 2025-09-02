Ter, 02 de Setembro

Famosos

R$ 28 milhões e "quarto das princesas": conheça o jato que levou Virginia e amigos à "eurotrip"

Influencer, que comprou aeronave em março deste ano, está com outros influencers em Madrid

Virginia Fonseca levou amigos para viagem em jatinho particular Virginia Fonseca levou amigos para viagem em jatinho particular  - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca está aproveitando alguns dias de folga em uma viagem à Europa. Ao seu lado, estão seus inseparáveis amigos: Lucas Guedez, Rafa Uccmann, Duda Freire, o assessor Hebert e o maquiador Nikolas Miguel.

A influencer está em Madrid o que tem até chamado atenção dos internautas pela proximidade com a região onde vive Vini Jr., com quem estaria envolvida em um affair. Para o deslocamento, a empresária usou um jatinho de luxo exclusivo pelo Atlântico.

A aeronave, um Cessna Citation Sovereign compõe um modelo que começou a ser fabricado a partir de 2004, mas foi adquirida pela influencer em março deste ano.

Na época, o avião era chamado de seu "novo brinquedo". O jato tem a sigla PS-MZV, que, segundo a influencer, representa as iniciais dos membros de sua família. No caso, as Marias (as filhas Maria Alice e Maria Flor), os Zés (Zé Felipe e o filho Zé Leonardo) e ela própria, Virginia.

 

Detalhe do jatinho de Virginia Fonseca Foto: Reprodução/Instagram

 

Anteriormente, Virginia já havia engajado na compra de outra aeronave, mas para Zé Felipe, de quem se separou em maio deste ano.

De acordo com sites especializados, o avião pode chegar a um valor de cerca de R$ 28 milhões. Mas também não há dúvidas de que o luxo do modelo não corresponda ao valor. O de Virginia, em específico, conta com 10 acomodações, entre assentos e leitos.

 

Virginia Fonseca foi para a Europa em jatinho particular Foto: Reprodução/Instagram

A influencer, inclusive, chama um dos espaços que tem camas lado a lado de "o quartinho das bonecas", modo carinhoso com que chama os amigos.

Existem aproximadamente 349 unidades deste jato, cuja produção foi finalizada em 2013. Sites especializados dizem que o modelo é uma "combinação de desempenho e conforto", permitindo voos diretos entre cidades como Nova York e Los Angeles, por exemplo.

