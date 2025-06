A- A+

CELEBRIDADES R. Kelly: rapper sofre "overdose quase fatal" na prisão e é levado às pressas para hospital Informação é do site Page Six, que teve acesso a documentos judiciais relacionados ao caso; advogado afirma que cantor recebeu dose excessiva em confinamento solitário

Uma das maiores estrelas mundiais do R&B, famoso por hits como "I Believe I Can Fly", R. Kelly teria sido levado às pressas para o hospital depois de sofrer uma overdose na prisão. A informação é do site Page Six, que teve acesso a documentos judiciais protocolados pela defesa do cantor sobre a emergência de saúde. O artista ficou internado durante dois dias, de acordo com seus defensores.

Segundo o portal especializado no noticiário de celebridades, Robert Sylvester Kelly foi encaminhado ao Hospital Universitário Duke em Durham, na Carolina do Norte, em 13 de junho, depois de supostamente ter recebido, no Instituto Correcional Federal em Butner, "uma dose excessiva de seus medicamentos que ameaçava sua vida".

Os documentos judiciais destacam que R. Kelly, de 58 anos, foi para confinamento solitário "contra sua vontade" e "com seus medicamentos em sua posse" em 10 de junho.





"Ele toma medicamentos para ansiedade e para ajudá-lo a dormir, além de outros medicamentos", afirmam os documentos, apresentados pelo advogado de Kelly, Beau B. Brindley, na segunda-feira. "Enquanto estava em confinamento solitário, funcionários da prisão o abordaram e ele mostrou os medicamentos em sua posse. Isso aparecerá nas imagens das câmeras da instituição".

Segundo o advogado, os agentes da prisão posteriormente teriam fornecido a ele "medicamentos adicionais e instruções para tomá-los”. O artista teria tomado a medicação em 12 de junho e, no dia seguinte, acordado "tonto e fraco".

"Começou a ver pontos pretos em sua visão. O Sr. Kelly tentou se levantar, mas caiu no chão. Rastejou até a porta da cela e perdeu a consciência. Foi colocado em uma maca", afirma a defesa. "No hospital, o Sr. Kelly soube que havia recebido uma dose excessiva de seus medicamentos que ameaçava sua vida", complementa o advogado, nos documentos enviados à Justiça.

O advogado alegou à Justiça que os agentes penitenciários colocaram a vida de R. Kelly "em risco" ao administrarem "uma quantidade de medicamento que excedeu significativamente a dose segura e causou uma overdose".

O Page Six entrou em contato com a administração penitenciária, mas não obteve resposta até o momento.

No ano passado, um tribunal federal de apelações dos Estados Unidos confirmou a sentença de 20 anos de prisão imposta ao cantor R. Kelly por pornografia infantil e outros crimes.

Kelly foi condenado em fevereiro de 2023, mas os advogados argumentaram que o prazo de prescrição havia sido superado quando ele foi acusado, uma alegação que o tribunal de Chicago rejeitou.

"Durante anos, Robert Sylvester Kelly abusou de meninas menores de idade. Ao recorrer a um esquema complexo para manter as vítimas caladas, ele evitou durante muito tempo as consequências", escreveu a juíza Amy St. Eve em sua decisão.

"Estes crimes finalmente o alcançaram. Mas Kelly - apresentando uma defesa de prescrição - acredita que atrasou as acusações por tempo suficiente para evitá-las completamente. O estatuto diz o contrário, então confirmamos a condenação".

Kelly, 57 anos, já cumpria uma pena de 30 anos por uma condenação de extorsão e tráfico sexual, determinada por um júri de um tribunal do Brooklyn em um julgamento federal separado.

As duas sentenças serão cumpridas simultaneamente, o que totalizaria 31 anos de prisão.

O artista foi condenado por um tribunal de Nova York em setembro de 2022 por seis das 13 acusações apresentadas: três por produzir pornografia infantil e três por aliciamento de menores de idade.

A condenação federal em Chicago ocorreu um ano depois e foi considerada um marco pelo movimento #MeToo: foi o primeiro grande julgamento de abuso sexual em que a maioria das acusadoras eram mulheres negras.

Também foi a primeira vez que R. Kelly enfrentou consequências criminais pelos abusos que, durante décadas, ele teria infligido a mulheres e menores de idade.

Nascido em Chicago, o artista conquistou a fama nos anos 1990 com sucessos como "I Believe I Can Fly" e se tornou uma das maiores estrelas do R&B.

