SHOW Rachel Reis chega no Recife, neste sábado (20), coroando o ano de ascensão na carreira Em turnê com o novo disco, ''Divina Casca", a cantora baiana avalia momento, mas afirma ter os ''pés no chão''

Álbum novo, Grammy Latino, lançamento de EP, 2025 tem sido bastante agitado para a baiana Rachel Reis. Antes de retornar à Bahia com a turnê de "Divina Casca", segundo álbum da cantora, ela chega no Recife, neste sábado (20), às 22h, na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A trajetória artística de Reis tem uma importante relação com a capital pernambucana porque foi aqui onde tudo começou, ao menos no sentido de gravação de canções.

Decolou

Há cinco anos, a jovem de Feira de Santana (BA) percorreu aproximadamente 790 km para gravar as duas primeiras músicas autorais da carreira com Barro e Guilherme Assis, do selo Zelo, no Recife. Em 2020, o público escutou pela primeira vez a potência da voz de Rachel com os lançamentos de "Sossego" e "Ventilador".

Desde então, Rachel Reis mantém a colaboração com Barro e Assis, este atuando também como diretor dos shows e guitarrista da cantora. Segundo ela, é uma "parceria de muita sintonia".

"Foi uma das primeiras viagens para fora da Bahia, porque eu quase não saía da minha cidade, Feira de Santana, e foi um marco ter ido para (Recife) poder gravar essas duas músicas e conhecer os meninos", revela Rachel em entrevista à Folha de Pernambuco.

Barro e Guilherme Assis produziram nove faixas das 12 presentes no primeiro disco da baiana, "Meu Esquema" (2022). Um ano depois, o projeto foi reconhecido internacionalmente com a indicação ao Grammy Latino 2023, na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa, tornando Rachel um nome conhecido na música brasileira.

"Eu consigo viver cada momento e sinto que tudo que tem acontecido é no tempo certo. Não é nada que me cause ansiedade. Eu quero que mais coisas aconteçam, quero dar o melhor, mas tudo é muito bem equilibrado. Pelo menos até agora", expressa Reis.

Consolidação

Neste ano, a "Sereiona", apelido da cantora de 28 anos, foi indicada novamente à premiação, desta vez com o novo trabalho, "Divina Casca" (2025), integrando a lista para o Melhor Álbum de MPB. Rachel apresentou uma sonoridade que une samba, MPB, reggae, axé e pop eletrônico com maturidade, sem falar nas participações de BaianaSystem, Don L, Nêssa, Rincon Sapiência e Psirico no disco.

"Fiquei muito feliz com a (segunda) indicação ao Grammy Latino. Tento sempre manter os pés no chão em relação a essas premiações, mas ao mesmo tempo a gente não sabe quando é que vai acontecer de novo", pondera a artista.

Em turnê desde o lançamento de "Divina Casca", em abril, Rachel Reis vive um ano emblemático na carreira com a visibilidade adquirida nesses últimos meses. Enquanto a criatividade não está deixando a cantora na mão, ela trabalha sem trégua, inclusive lançando sete faixas inéditas no EP "No Seu Radinho", em novembro passado.

"Finalizei a produção do 'Divina Casca' e emendei com a construção do ‘No Seu Radinho’, que também foi super tranquilo para mim, porque a minha cabeça não para assim, né? Eu sinto que eu sempre tenho alguma coisa para falar e para escrever", declara Rachel.

Setlist

Tem sido um desafio para Reis escolher quais músicas entram no show. Além de mesclar as canções de "Divina Casca" e "Meu Esquema", a artista tem inserido músicas do "Encosta" (2021), seu primeiro EP, mas tem deixado de fora as faixas de "No Seu Radinho" por enquanto.

Além disso, na última quinta-feira (18), a música "Saí para ver o mar", parceria da baiana com Marina Sena, uma aposta para o verão de 2026 deve entrar na lista de pedidos dos fãs logo mais. E aí, qual faixa de Rachel Reis não pode faltar no teu radinho?

SERVIÇO

Rachel Reis - "Divina Tour"

Quando: Sábado (20), às 22h

Onde: Concha Acústica UFPE (Cidade Universitária)

Ingressos a partir de R$ 80 via Sympla e no Ingresso Prime (RioMar Shopping)

Informações: @rachelreisc

