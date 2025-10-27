Rachel Reis vem ao Recife com o show da turnê "Divina Casca", em dezembro
A "Divina Tour" aportará na Capital pernambucana no dia 20 de dezembro; ingressos estão à venda no Sympla
A cantora baiana Rachel Reis está com data marcada para trazer ao Recife o show da turnê “Divina Casca”, seu mais recente álbum. A “Divina Tour” aportará na Capital pernambucana no dia 20 de dezembro, na Concha Acústica da UFPE, na Cidade Universitária. Os ingressos já estão à venda, no Sympla.
Mesclando samba, MPB, reggae, axé e pop eletrônico, “Divina Casca” é o segundo álbum de Rachel Reis. Indicado ao Grammy Latino 2025, na categoria “Melhor Álbum de MPB”, consolida a artista como uma das mais interessantes vozes da nova geração da música brasileira, além de trazer participações de BaianaSystem, Don L, Rincon Sapiência e Psirico.
No repertório, estão faixas como “Casca”, “Alvoroço”, “Ensolarada”, “Apavoro”, “Sexy Yemanjá”, entre demais composições que fazem parte do novo álbum, além das canções já conhecidas da sua estreia fonográfica, “Meu Esquema” (2022).
“‘Divina Casca’ nasceu de um processo muito profundo, de escuta e transformação. Levar esse disco para o palco é um sonho porque ele é corpo, é voz, é movimento. Quero que as pessoas dancem, chorem, vibrem – que se vejam refletidas neste show”, diz Rachel.
SERVIÇO
Rachel Reis - “Divina Tour”
Quando: 20 de dezembro
Onde: Concha Acústica da UFPE - Campus UFPE - Av. Prof. Moraes Rego, 1235, Cidade Universitária - Recife-PE
Ingressos: a partir de R$ 80, à venda no Sympla
Instagram: @rachelreisc
