Rachel Sheherazade é expulsa da Fazenda por agressão; entenda

A jornalista Rachel Sheherazade foi expulsa do programa de reality "A Fazenda" por conta de uma agressão contra a outra participante Jenny Miranda, fazendeira da semana. O comunicado da Record foi exibido durante a tarde desta quinta-feira (19), mas as filmagens do ocorrido só irão ao ar durante o programa, às 22h30.

Apesar das imagens terem sido cortadas no momento do ocorrido, os participantes já vinham comentando sobre o que aconteceu. No comunicado, foi explicado que a roça da semana será cancelada.

Confira aviso na íntegra:

"Conforme a página 26 do Manual de Sobrevivência, são proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje. Com isso, a eliminação desta quinta está cancelada".

