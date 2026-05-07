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CINEMA Rachel Zegler e Adrien Brody estarão no próximo filme do diretor brasileiro Karim Aïnouz "Last Dance" será um musical inspirado em um texto autobiográfico da roteirista Emily Ziff Griffin

Rachel Zegler (“Branca de Neve”) e Adrien Brody (“O Brutalista”) vão protagonizar o próximo filme do diretor brasileiro Karim Aïnouz. Segundo o portal Deadline, eles estarão em “Last Dance”, um longa-metragem sobre a relação entre pai e filha.

Ben Platt também estará no elenco e deve escrever músicas originais para a produção, que será um musical. O roteiro é assinado por Emily Ziff Griffin, que se baseou no artigo autobiográfico que ela mesma escreveu em 2021 para a revista The New Yorker, “The Last Dance with My Dad”.

A trama será ambientada em 1991. Brody vai interpretar Elliot, um aclamado compositor da Broadway que convida sua filha, Emma (Zegler), para acompanhá-lo em um cruzeiro gay pelo Caribe.



Única mulher heterossexual na viagem, a protagonista vive um primeiro amor inesperado com um jovem membro da tripulação. O longa-metragem também abordará a crise da Aids.

Elliot enfrenta a doença, que matou milhares de pessoas nos anos 1990. Pai e filha serão forçados a confrontar as verdades não ditas entre eles, buscando se reencontrar no pouco tempo que lhes resta juntos.

“Last Dance” está sendo produzido pela Fifth Season e a 51 Entertainment. Em entrevista ao Deadline, Karim Aïnouz afirmou que o filme é “uma história universal e urgente, em que a alegria se transforma em resiliência e a pista de dança se torna a peça central”.

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