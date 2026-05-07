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CINEMA

Rachel Zegler e Adrien Brody estarão no próximo filme do diretor brasileiro Karim Aïnouz

"Last Dance" será um musical inspirado em um texto autobiográfico da roteirista Emily Ziff Griffin

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Adrien Brody e Rachel Zegler serão pai e filha em musicalAdrien Brody e Rachel Zegler serão pai e filha em musical - Foto: Disney/Divulgação; A24/Divulgação

Rachel Zegler (“Branca de Neve”) e Adrien Brody (“O Brutalista”) vão protagonizar o próximo filme do diretor brasileiro Karim Aïnouz. Segundo o portal Deadline, eles estarão em “Last Dance”, um longa-metragem sobre a relação entre pai e filha. 

Ben Platt também estará no elenco e deve escrever músicas originais para a produção, que será um musical. O roteiro é assinado por Emily Ziff Griffin, que se baseou no artigo autobiográfico que ela mesma escreveu em 2021 para a revista The New Yorker, “The Last Dance with My Dad”. 

A trama será ambientada em 1991. Brody vai interpretar Elliot, um aclamado compositor da Broadway que convida sua filha, Emma (Zegler), para acompanhá-lo em um cruzeiro gay pelo Caribe. 
 

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Única mulher heterossexual na viagem, a protagonista vive um primeiro amor inesperado com um jovem membro da tripulação. O longa-metragem também abordará a crise da Aids.

Elliot enfrenta a doença, que matou milhares de pessoas nos anos 1990. Pai e filha serão forçados a confrontar as verdades não ditas entre eles, buscando se reencontrar no pouco tempo que lhes resta juntos.

“Last Dance” está sendo produzido pela Fifth Season e a 51 Entertainment. Em entrevista ao Deadline, Karim Aïnouz afirmou que o filme é “uma história universal e urgente, em que a alegria se transforma em resiliência e a pista de dança se torna a peça central”.

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