A- A+

RACISMO Ministério da Igualdade Racial emite nota de repúdio em caso de racismo envolvendo Ludmilla Marcão do Povo, em 2017 apresentador da Record, usou a palavra "macaca" para ser referir a Ludmilla

O caso de racismo envolvendo Marcão do Povo e Ludmilla voltou a repercutir após a cantora recusar uma homenagem do canal SBT. Em 2017, quando era apresentador da Record, Marcão usou a palavra "macaca" para se referir a Ludmilla.



Ele foi processado pela cantora e demitido da emissora. Recentemente, no entanto, ele disse no "Primeiro impacto", do SBT, que foi inocentado de todas as acusações. Ludmilla rebateu o vídeo afirmando que Marcão usou uma "manobra para se livrar das consequências".





Em nota oficial, o Ministério da Igualdade Racial manifestou repúdio pelo caso. A pasta comandada por Anielle Franco saiu em defesa de Ludmilla.

"O Ministério da Igualdade Racial repudia e manifesta solidariedade à cantora Ludmilla, diante do episódio de racismo sofrido por ela durante um programa de televisão.



O racismo, independentemente do espaço em que é praticado, fere a dignidade, reforça desigualdades históricas e fragiliza a democracia.



Racismo é crime e não pode ser naturalizado, normalizado ou ignorado, assim como a liberdade de expressão não pode ser confundida com autorização para desrespeitar e praticar violências. O MIR reafirma seu compromisso inegociável com o enfrentamento ao racismo, com a promoção do respeito, da igualdade e da defesa dos direitos da população negra.



A missão primeira do ministério é construir um país mais justo, inclusivo e igualitário para todos e todas", destacou nota oficial.

No início da semana, Ludmilla contou nas redes que recusou um convite para receber uma homenagem no SBT. A cantora relatou que a emissora entrou em contato com ela após a disputa judicial com o apresentador Marcão do Povo e explicou os motivos da negativa.

— Hoje eu recebi uma mensagem do SBT dizendo que quer muito fazer uma homenagem para mim. Mas antes de qualquer coisa eu quero muito agradecer profundamente a todas as pessoas que engajaram nessa causa, me mandaram mensagens, se posicionaram e entenderam a gravidade do que realmente aconteceu. Meu muito obrigada a todos vocês. Mas eu preciso ser muito honesta aqui. Eu não posso aceitar uma homenagem enquanto essa mesma emissora segue dando voz, segue dando espaço, respaldo a pessoas coniventes com a atitude racista. Isso para mim é incoerente e inaceitável — disse a cantora.

Em seguida, Ludmilla exibiu um vídeo de Marcão do Povo afirmando ter sido inocentado da denúncia feita pela cantora de crime de ódio e contra raça. Nas imagens, o apresentador agradece o apoio da família Abravanel e cita Silvio Santos e Iris Abravanel.

— Enquanto isso continuar acontecendo, eu não vou compactuar com racismo, porque racismo não se resolve com homenagem, e sim com responsabilidade — completou Ludmilla.

Veja também