A- A+

CAIXA CULTURAL RECIFE Espetáculo "Para Meu Amigo Branco" abre temporada na Caixa Cultural Recife Questão de racismo no ambiente escolar é mote do espetáculo, apresentado na Caixa a partir do próximo dia 20 de novembro

O debate sobre racismo no ambiente escolar ganha destaque no palco da Caixa Cultural Recife com a montagem "Para Meu Amigo Branco" - espetáculo que será apresentado nos próximos dias 20, 21 e 22, e 27, 28 e 29 de novembro (às quintas, sextas e sábados).



Serão seis sessões do espetáculo, que tem o fomento da Caixa e do Governo do Brasil. A direção é de Rodrigo França, que assina junto a Mery Delmond a dramaturgia da montagem, inspirada no livro homônimo do jornalista e ativista social Manoel Soares.

Brancos e negros

No roteiro, personagens brancos e negros são confrontados sobre a questão do racismo, assim como suas implicações no cotidiano de todos.





A trama, em circulação no Pais desde 2023, em palcos do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, narra uma confusão entre colegas de sala de aula, que culmina com uma menina de oito anos como vitima de racismo.



Se por um lado a escola trata o episódio como bullyng, o pai da menina, interpetado por Marcelo Dog, tenta levar à comunidade a gravidade da situação.

"A peça clama por dignidade, defendendo que só é possível respeitar o outro se enxergarmos a humanidade dele", pontua o diretor Rodrigo França.

As sessões dos dias 21 e 28 de novembro (sextas) contarão com intérprete de libras e debate, após o espetáculo.



SERVIÇO

Espetáculo "Para Meu Amigo Branco"

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Quando: dias 20, às 18h e 21 e 22//27, 28 e 29 de novembro, às 20h

Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural (a partir de 14 de novembro, ao meio-dia)

Informações: @caixaculturalrecife

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também