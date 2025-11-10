Seg, 10 de Novembro

CAIXA CULTURAL RECIFE

Espetáculo "Para Meu Amigo Branco" abre temporada na Caixa Cultural Recife

Questão de racismo no ambiente escolar é mote do espetáculo, apresentado na Caixa a partir do próximo dia 20 de novembro

Espetáculo "Para Meu Amigo Branco" estreia no próximo dia 20 de novembro, na Caixa Cultural RecifeEspetáculo "Para Meu Amigo Branco" estreia no próximo dia 20 de novembro, na Caixa Cultural Recife - Foto: Afroafeto

O debate sobre racismo no ambiente escolar ganha destaque no palco da Caixa Cultural Recife com a montagem "Para Meu Amigo Branco" - espetáculo que será apresentado nos próximos dias 20, 21 e 22, e 27, 28 e 29 de novembro (às quintas, sextas e sábados).

Serão seis sessões do espetáculo, que tem o fomento da Caixa e do Governo do Brasil. A direção é de Rodrigo França, que assina junto a Mery Delmond a dramaturgia da montagem, inspirada no livro homônimo do jornalista e ativista social Manoel Soares.

Brancos e negros
No roteiro, personagens brancos e negros são confrontados sobre a questão do racismo, assim como suas implicações no cotidiano de todos.

 

A trama, em circulação no Pais desde 2023, em palcos do Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, narra uma confusão entre colegas de sala de aula, que culmina com uma menina de oito anos como vitima de racismo. 

Se por um lado a escola trata o episódio como bullyng, o pai da menina, interpetado por Marcelo Dog, tenta levar à comunidade a gravidade da situação. 

"A peça clama por dignidade, defendendo que só é possível respeitar o outro se enxergarmos a humanidade dele", pontua o diretor Rodrigo França.

As sessões dos dias 21 e 28 de novembro (sextas) contarão com intérprete de libras e debate, após o espetáculo.

SERVIÇO
Espetáculo "Para Meu Amigo Branco"
Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife
Quando: dias 20, às 18h e 21 e 22//27, 28 e 29 de novembro, às 20h
Ingressos a partir de R$ 15 no site da Caixa Cultural (a partir de 14 de novembro, ao meio-dia)
Informações: @caixaculturalrecife

 *Com informações da assessoria de imprensa

