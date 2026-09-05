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Programa Rádio Animada celebra Amazônia e estreia produção da parceira Unesp FM Atração vai ao ar de 8h às 10h de domingo na Rádio MEC e Rádio UFRJ

O próximo episódio da Rádio Animada, faixa infantojuvenil da Rádio MEC AM Rio 800 kHz, celebra a Amazônia neste domingo (6), das 8h às 9h. A edição, voltada para crianças de todas as idades, reúne músicas, histórias, dicas culturais e quadros especiais sobre a maior floresta tropical do mundo.

Das 9h às 10h, o programa marca a estreia da Unespinha na emissora pública, uma produção da Rádio Unesp FM, da Universidade Estadual Paulista. Os ouvintes também podem ouvir a transmissão pela Rádio UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Durante a primeira hora, o público acompanha um episódio do Maritaca sobre os rios, trilhas de filmes sobre a floresta no quadro Música Brasileira para a Infância e uma homenagem ao poeta Thiago de Mello no quadro Biblioteca Rádio Animada.

O programa também ainda dicas culturais, com destaque para o livro A camaleoa Luni, escrito por Lhays Macedo; e o espetáculo Festa no Arraial, O Musical.

Unespinha

A novidade deste mês é estreia da Rádio Animada em Rede, faixa que passa a ocupar a segunda hora da atração, das 9h às 10h. No espaço, a Rádio MEC e a Rádio UFRJ apresentam episódios inéditos do Unespinha, produção infantojuvenil da Rádio Unesp FM, da Universidade Estadual Paulista.

O Unespinha foi selecionado em Edital de Chamada Pública, lançado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) em março de 2026 com o objetivo de ampliar a diversidade da programação das emissoras públicas, fortalecer a integração entre as rádios parceiras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) e incentivar a produção regional de conteúdos de interesse público.

Com formato didático-pedagógico e jornalístico para o público infantil, o Unespinha divulga conhecimento e ciência, dicas de livros, entrevistas, curiosidades, contos e música. O Unespinha é produzido e apresentado pela jornalista Cilene Barros.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como A Rádio de Música Clássica do Brasil, a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Fortaleza (Rádio Educativa): 86,7 MHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

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