Rádio country se recusa a tocar nova canção de Beyoncé nos EUA e reacende debate sobre racismo

Na manhã de terça-feira, Justin McGowan pediu aos DJs da KYKC, uma estação de rádio de música country, para tocar "Texas Hold 'Em", uma das duas novas músicas lançadas por Beyoncé e anunciadas num comercial do Super Bowl no domingo.



A nova canção de Beyoncé, criada em Houston, no Texas, é uma balada country sobre festas caipiras com a participação de outra vencedora negra do Grammy, Rhiannon Giddens, no banjo e viola. O gerente da emissora, Roger Harris, respondeu McGowan por email com uma rejeição concisa:

"Não tocamos Beyoncé na KYKC, pois somos uma estação de música country"

Ao enviar o e-mail, Harris inadvertidamente reacendeu um debate antigo sobre como os artistas negros se encaixam em um gênero que tem a música negra em suas raízes. No anúncio do Super Bowl, Beyoncé brincou que seu novo lançamento iria "quebrar a internet". E quebrou mesmo.

McGowan postou uma captura de tela da rejeição nas redes sociais, marcando um grupo de fãs de Beyoncé em uma postagem que obteve 3,4 milhões de visualizações no X (antigo Twitter) e gerou conversas no Reddit e TikTok.

"Isso é absolutamente ridículo e racista", escreveu McGowan, incentivando outras pessoas a enviarem e-mails para a estação e solicitarem a música. Os fãs bombardearam a KYKC com centenas de e-mails e telefonemas, criticando a estação por não tocar a música, de acordo com Harris, o gerente da estação há 48 anos.

"Nunca experimentei nada em minha carreira como a quantidade de mensagens que recebemos em apoio à música", disse ele.

Entre atender chamadas e ler e-mails de fãs irritados, Harris disse que a estação se apressou para obter uma versão de alta qualidade de "Texas Hold 'Em", que os DJs tocaram três vezes na noite de terça-feira.

Origens do Country

As novas músicas de Beyoncé serão de parte de um álbum que por enquanto se chama "act ii". O trabalho será parte de um projeto de três volumes nos quais a cantora pretende reivindicar as raízes negras na música popular norte-americana.



Harris afirmou que não estava ciente desse projeto e destacou que a rádio onde trabalha faz parte da Nação Chickasaw, que regularmente toca Beyoncé em suas estações de Top 40 e hits adultos.

"Nós não tocamos em nossa estação country porque ela não é uma artista country", argumentou. "Bem, agora eu acho que ela quer ser, e estamos todos a favor."

Esta não foi a primeira vez que as credenciais de música country de Beyoncé foram questionadas por árbitros do gênero. Quando a estrela submeteu "Daddy Lessons", do álbum "Lemonade" (2016), para um Grammy na categoria country, o comitê da Recording Academy rejeitou o pedido, disse a Associated Press na época.

Em sua turnê atual, "Renaissance", e no Grammy deste ano, Beyoncé aparece num estilo chique de rodeio, usando um chapéu de vaqueiro branco e terno de couro Louis Vuitton. Mas durante a perfomance de "Daddy Lessons", em parceria com a banda country The Chicks no Country Music Awards, alguns fãs do gênero responderam com desprezo, argumentando que ela não fazia parte daquele ambiente.

A discussão sobre o que constitui música country e como a cor da pele afeta a conversa já havia surgido em 2019, quando a Billboard retirou "Old Town Road", de Lil Nas X, das paradas de country.



O Opry Negro (um centro de mídia social para artistas negros e fãs negros de country, blues e folk) usou a controvérsia da estação de rádio envolvendo Beyoncé para direcionar seus fãs para suas playlists no Spotify com outros artistas negros de música country.

Charles Hughes, diretor do Centro Lynne e Henry Turley Memphis na Faculdade de Rodes, disse que a rejeição inicial da estação de rádio de Oklahoma a Beyoncé simbolizava como "o rádio country tem excluído sistematicamente artistas de cor", especialmente mulheres. Mas se alguém pode derrubar as barreiras no country, disse Hughes, são Beyoncé e seus fãs.

"Talvez esse poder crie um espaço expandido para todas essas grandes mulheres negras fazendo música country", disse ele, "para torná-lo mais alinhado com as pessoas que amam música country e o país que ela deveria representar."

