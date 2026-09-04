Rádio MEC apresenta tributo ao compositor Francisco Mignone
Programa Sala de Concerto será transmitido nesta sexta (4), às 17h
Para marcar os 40 anos de saudades do compositor Francisco Mignone (1897-1986), o Sala de Concerto desta sexta (04) transmite um recital com prelúdios, valsas e canções do homenageado. O programa vai ao ar na Rádio MEC, às 17h, com a apresentação musical dos pianistas Marcos Leite e Rogério Duarte e do tenor Renato Lima.
Durante o Sala de Concerto, um seleto repertório vai lembrar e celebrar a obra de Mignone: Seis Prelúdios (Completos); Valsas de Esquina: nos.4,8,6 e 3; Lenda Sertaneja n.2; 4 Peças Brasileiras (Maroca, Maxixando, Nazareth, Toada); Cantiga de Ninar e Dona Janaína.
Ao longo de sua carreira, o compositor, pianista, regente e professor Francisco Mignone recebeu diversos prêmios e honrarias, como a Ordem do Rio Branco (1972), o Prêmio Golfinho de Ouro do Governo do Estado do Rio de Janeiro (1979) e o Prêmio Shell de Música Brasileira (1982).
Sua obra é extensa e abrange os mais diversos gêneros, desde peças para piano, com destaque para as Lendas Sertanejas, as Valsas de Esquina, as Valsas Choro, quatro Sonatas e quatro Sonatinas; os Concertinos para fagote (1957) e clarineta, o Concerto para piano (1958), os bailados Maracatu do Chico Rei, Leilão (1939) e Quincas Berro D’Água, peças orquestrais como Festa das Igrejas (1940) e a Sinfonia Tropical e as óperas O Chalaça (1972) e Sargento de Milícias (1980).
Sobre o Sala de Concerto
Transmitido às sextas-feiras, às 17h, o programa Sala de Concerto é um espaço para apresentações ao vivo de músicos da cena clássica brasileira. No ar desde o ano 2000, a atração da Rádio MEC promove o encontro entre instrumentistas, cantores e o público.
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Sobre a Rádio MEC
Conhecida de norte a sul do país como "a Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.
A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.
A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz. O conteúdo ainda é veiculado no app Rádios EBC.
Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.
Como sintonizar a Rádio MEC
Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz
Belo Horizonte: FM 87,1 MHz
Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz
Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3
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