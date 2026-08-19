Rádio MEC: Jazz Livre traz live de multi-instrumentista Pedro Franco

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O multi-instrumentista, compositor e arranjador Pedro Franco é a atração do programa Jazz Livre desta quarta-feira (19) para uma live em formato multiplataforma na Rádio MEC. A performance vai ao ar às 21h, com transmissão simultânea em áudio, pelo dial da emissora, e em vídeo, no YouTube da rádio.

Acompanhado da contrabaixista Marfa Kurakina e do baterista Cassius Theperson, Pedro Franco toca violão e bandolim de dez cordas para apresentar o trabalho Black Pantha, seu recente álbum autoral e instrumental aclamado pela crítica. O disco traz as composições mais representativas de Franco a partir de 2016, no qual o músico se declara multi-instrumentista e traz para a linha de frente seus improvisos.

Considerado no cenário nacional como um dos maiores nomes de sua geração, Pedro Franco é natural de Porto Alegre. Além do trabalho autoral, já dividiu o palco com artistas como Maria Bethânia, Zélia Duncan, Ney Matogrosso, Yamandu Costa, Gal Costa, Hamilton de Holanda, entre outros grandes artistas brasileiros.

Em 2017, lançou seu primeiro disco de carreira, que foi indicado na categoria Revelação do Prêmio da Música Brasileira. Em 2020, ganhou como melhor instrumentista no Festival de Música da Rádio MEC. Em 2021, foi indicado como melhor instrumentista no Prêmio Profissionais da Música. No mesmo ano, Pedro lançou o disco Minha Voz Fica em duo com a cantora Zélia Duncan, dedicado à obra da compositora Alzira E.

Sobre o Jazz Livre

Atração diária da Rádio MEC, no ar de segunda a sexta-feira, na faixa das 21h, o Jazz Livre tem uma hora de duração com o melhor repertório do gênero e da música instrumental. O programa apresenta várias edições inéditas por semana, ao vivo, geralmente, de segunda a quinta-feira.

A produção transmitida em tempo real oferece ao público a oportunidade para interagir por meio do WhatsApp (21) 99710-0537. Os ouvintes podem participar das edições e mandar sua mensagem para a equipe da emissora pública.

Apresentado por Sidney Ferreira, o Jazz Livre tem produção de Anderson Domingos e Carlos Soca. A coordenação de produção fica com Rodrigo Soprana.

Sobre a Rádio MEC

Conhecida de norte a sul do país como "A Rádio de Música Clássica do Brasil", a Rádio MEC é consagrada pelo público por sua vocação direcionada à música de concerto. A tradicional estação dedica 80% de sua programação à música clássica e leva ao ar compositores brasileiros e internacionais de todos os tempos.

A Rádio MEC oferece aos ouvintes a experiência de acompanhar repertórios segmentados, composições originais e produções qualificadas. Ainda há espaço também para faixas de jazz e música popular brasileira, combinação que garante a conquista de novos públicos e agrada a audiência cativa.

A emissora pode ser sintonizada pela frequência FM 99,3 MHz e AM 800 kHz no Rio de Janeiro. O dial da Rádio MEC em Brasília está em FM 87,1 MHz e AM 800 kHz. O público também acompanha a programação em Belo Horizonte na frequência FM 87,1 MHz.

Os ouvintes têm participação garantida e podem colaborar com sugestões para a programação da Rádio MEC. O público pode interagir pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Para isso, basta que os interessados enviem mensagens de texto para o número (21) 99710-0537.

Serviço

Jazz Livre - Live Black Pantha - Pedro Franco - quarta-feira, dia 19/08, às 21h, ao vivo na Rádio MEC e no YouTube da emissora

Como sintonizar a Rádio MEC

Rio de Janeiro: FM 99,3 MHz e AM 800 kHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Brasília: FM 87,1 MHz e AM 800 kHz

Parabólica - Star One C2 - 3748,00 MHz - Serviço 3

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS

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