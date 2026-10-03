Sáb, 03 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado03/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
SÉRIE

Rádio MEC estreia série "Eu Gosto de Música", apresentada por Ruy Castro

Primeiro episódio será exibido neste domingo (4) às 21h

Reportar Erro
O jornalista e escritor Ruy Castro apresenta a série "Eu Gosto de Música", na Rádio MECO jornalista e escritor Ruy Castro apresenta a série "Eu Gosto de Música", na Rádio MEC - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

A Rádio MEC estreia neste domingo (4), às 21h, a série original "Eu Gosto de Música", apresentada pelo jornalista e escritor Ruy Castro. Inspirada no livro mais recente do autor, a produção especial terá quatro episódios dedicados aos gêneros samba, carnaval, bossa nova e jazz. Os programas também serão apresentados pela Rádio Nacional, às segundas-feiras, às 22h.

A série é uma produção de Ruy Castro, Heloisa Seixas e Julia Romeu, com apresentação de Ruy Castro e apoio da Companhia das Letras. A cada episódio Ruy Castro explora, com seu estilo característico, a história da música e de grandes personalidades.

No primeiro programa, "Eu Gosto de Samba", Ruy Castro relembra histórias e curiosidades relacionadas ao samba e a nomes como Zé Kéti, Wilson Baptista, Dorival Caymmi, Moreira da Silva e Hermínio Bello de Carvalho.

Entre as histórias, o jornalista recorda o período em que foi vizinho de Zé Kéti no Solar da Fossa, no Rio de Janeiro, em 1968. O programa também destaca a obra de Wilson Baptista, compositor de clássicos como Oh, Seu Oscar, Louco e Alô, Padeiro, além de abordar a presença da palavra “viola” nas letras de sambistas entre as décadas de 1960 e 1970.

O episódio ainda traz músicas nas vozes de artistas como Elza Soares, Gal Costa, Nara Leão, Chico Buarque, Moreira da Silva, Roberto Silva, Doris Monteiro, Roberta Sá e Paulinho da Viola. Ao final, Ruy Castro apresenta a trajetória de Hermínio Bello de Carvalho e sua contribuição para a música brasileira como compositor e letrista.

Leia também

• Novo Quintal celebra o Dia das Crianças com manhã de brincadeiras, música e experiências sensoriais

• Bistró do Chef reúne música, literatura e sabores nordestinos no Recife

• Gravadora notifica Renan Santos e diz que não autorizou uso de música de Cazuza e Frejat

Programação  
4/10 – Episódio 1: Samba  
11/10 – Episódio 2: Carnaval  
18/10 – Episódio 3: Bossa Nova 
25/10 – Episódio 4: Jazz

Produções recentes 
Com um histórico de grandes produções na Rádio MEC, o célebre escritor Ruy Castro lançou outros seriados musicais na programação da emissora pública nos últimos anos. Em março, a primeira novidade de 2026 foi o seriado "De Quem é a Música?", sobre grandes compositores mais conhecidos por suas obras.

Em janeiro de 2025, estreou a produção Samba-Jazz, com um panorama sobre esse gênero musical genuinamente brasileiro. Na sequência, em fevereiro, o destaque foi a série "A Música do Carnaval", atração com hits do repertório popular que incluiu obras consagradas, além de curiosidades e bastidores sobre os intérpretes e os compositores.

Em abril, a programação foi embalada pela atração "Ao Som dos Boleros e Tangos". A obra explicou a evolução e a história de dois dos mais emblemáticos ritmos internacionais. Com uma linguagem instigante, a série revelou como essas influências se entrelaçaram na cultura nacional.

Com o título Orlando Silva, o cantor das multidões, a produção apresentada em maio se debruçou sobre a vida e a trajetória profissional do astro. Considerado um dos maiores intérpretes do Brasil, ele é lembrado no seriado por gêneros em que se superou: samba, fox e valsa.

Já em agosto, o especial "Tom Jobim, o Ouvidor do Brasil" celebrou um dos maiores gênios da música brasileira. A série foi inspirada no livro "O Ouvidor do Brasil: 99 Vezes Tom Jobim", título com o qual Ruy Castro se sagrou vencedor do Prêmio Jabuti 2025 na principal categoria da premiação, Livro do Ano.

Depois, outubro marcou o lançamento da temporada com séries de crônicas de Ruy Castro e Heloisa Seixas, "A Escrita Falada" e "Contos Mínimos", respectivamente. Com textos curtos, temas leves e bem-humorados, os conteúdos entraram no ar em formato de interprogramas.

No mesmo mês, o autor comandou outra produção temática: "A Música do Cinema". A série original sobre trilhas da sétima arte também contemplou clássicos dos grandes musicais aos filmes noir, com trilha sonora jazzística. Composições do cinema brasileiro e europeu ganharam atenção especial.

Sobre Ruy Castro
O jornalista e escritor Ruy Castro começou sua trajetória profissional como repórter em 1967, no Rio de Janeiro, e atuou nos principais veículos da imprensa carioca e paulistana. Em 1988, ele passou a se dedicar aos livros e fez sua estreia como escritor em 1990, com o lançamento de "Chega de Saudade: a História e as Histórias da Bossa Nova".

É autor de biografias de Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen Miranda, reconstituições históricas sobre a bossa nova, o samba-canção e o Rio de Janeiro dos anos 1920, além de romances e obras sobre cinema e literatura.

Em 2021, Ruy Castro conquistou reconhecimento com o prêmio Machado de Assis, da Academia Brasileira de Letras (ABL). No ano seguinte, foi eleito para ocupar a cadeira 13 da ABL. Atualmente, também escreve artigos para jornais.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter