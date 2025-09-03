A- A+

MÚSICA Radiohead anuncia retorno aos palcos após sete anos sem shows Por enquanto, agenda da banda inglesa inclui apenas apresentações em países da Europa

O Radiohead vai voltar. Após sete anos sem shows, o grupo inglês anunciou, nesta quarta-feira (4), que fará uma série de apresentações em países da Europa entre os meses de novembro e dezembro deste ano.

“No ano passado, nos reunimos para ensaiar, só por diversão. Depois de uma pausa de sete anos, foi muito bom tocar as músicas novamente e reconectar-se com uma identidade musical que ficou profundamente alojada dentro de todos nós cinco”, afirmou o baterista Philip Selway, em comunicado publicado nas redes sociais.

O músico ainda explica que o reencontro fez os integrantes da banda quererem apresentar alguns shows juntos. “Então esperamos que vocês possam ir a uma das próximas datas. Por enquanto, serão só essas, mas quem sabe aonde isso vai dar”, finalizou.

Até o momento, o grupo anunciou que Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Itália e Alemanha estão no roteiro, com quatro shows em cada país. A banda não se reunia nos palcos desde 2018, na turnê do disco “A Moon Shaped Pool”.

Veja também