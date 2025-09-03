Qua, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta03/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
MÚSICA

Radiohead anuncia retorno aos palcos após sete anos sem shows

Por enquanto, agenda da banda inglesa inclui apenas apresentações em países da Europa

Reportar Erro
Radiohead anunciou novos shows em novembro e dezembro deste ano Radiohead anunciou novos shows em novembro e dezembro deste ano  - Foto: Raph PH/Creative Commons

O Radiohead vai voltar. Após sete anos sem shows, o grupo inglês anunciou, nesta quarta-feira (4), que fará uma série de apresentações em países da Europa entre os meses de novembro e dezembro deste ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Radiohead (@radiohead)

“No ano passado, nos reunimos para ensaiar, só por diversão. Depois de uma pausa de sete anos, foi muito bom tocar as músicas novamente e reconectar-se com uma identidade musical que ficou profundamente alojada dentro de todos nós cinco”, afirmou o baterista Philip Selway, em comunicado publicado nas redes sociais.

O músico ainda explica que o reencontro fez os integrantes da banda quererem apresentar alguns shows juntos. “Então esperamos que vocês possam ir a uma das próximas datas. Por enquanto, serão só essas, mas quem sabe aonde isso vai dar”, finalizou.

Leia também

• Show de Kanye West em SP será no Autódromo de Interlagos, diz site

• Laís Senna apresenta show inédito no Teatro do Parque e antecipa disco de estreia

• Fifth Harmony voltou? Entenda aparição do grupo em show dos Jonas Brothers

Até o momento, o grupo anunciou que Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Itália e Alemanha estão no roteiro, com quatro shows em cada país. A banda não se reunia nos palcos desde 2018, na turnê do disco “A Moon Shaped Pool”. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter