Rafa Justus confirma rinoplastia: "Graças a Deus deu tudo certo"

Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, Rafa Justus, de 14 anos, confirmou em seu Instagram que fez uma rinoplastia no sábado e que se recupera bem.

“Graças a Deus deu tudo certo e estou me recuperando (sic)”, postou.





A jovem disse aos seguidores que precisou passar uma intervenção para corrigir desvio de septo e que “aproveitou” para operar o nariz. Desde a infância, a menina é alvo de ofensas na internet sobre sua aparência.

De molho e sem mostrar ainda o resultado, Rafa fotografou a mãe para responder aos fãs quem está cuidando dela no pós-operatório.





televisão O sabor do novo