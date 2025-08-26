A- A+

celebridades Rafa Justus planeja faculdade fora do Brasil e diz estar solteira A influenciadora comemorou seu aniversário em julho deste ano com uma viagem para Orlando, na Flórida (EUA)

A influenciadora Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro, detalhou seus planos sobre o futuro e respondeu a perguntas de seguidores sobre estar solteira. Rafa brincou sobre o assunto em uma sequência de stories publicados no Instagram no último domingo, 24.



"Candidatos, marquem presença", escreveu ela em resposta a uma pergunta sobre seu estado civil. "Antes só do que mal acompanhada. Eu hein."



A influenciadora também detalhou seus planos de morar fora do Brasil. Segundo Rafa, ela pretende cursar faculdade no exterior aos 18 anos e voltar para o País após 4 anos. "Lembrando que tudo ainda pode mudar", frisou.





Em julho, Rafa viajou com amigas para Orlando, na Flórida (EUA), para comemorar 16 anos. Ela também ganhou uma festa surpresa da mãe.

Veja também