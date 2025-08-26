Ter, 26 de Agosto

celebridades

Rafa Justus planeja faculdade fora do Brasil e diz estar solteira

A influenciadora comemorou seu aniversário em julho deste ano com uma viagem para Orlando, na Flórida (EUA)

Rafaella Pinheiro Justus antes de fazer o procedimento cirúrgico Rafaella Pinheiro Justus antes de fazer o procedimento cirúrgico  - Foto: Reprodução Instagram

A influenciadora Rafaella Justus, filha do empresário Roberto Justus e da apresentadora Ticiane Pinheiro, detalhou seus planos sobre o futuro e respondeu a perguntas de seguidores sobre estar solteira. Rafa brincou sobre o assunto em uma sequência de stories publicados no Instagram no último domingo, 24.

"Candidatos, marquem presença", escreveu ela em resposta a uma pergunta sobre seu estado civil. "Antes só do que mal acompanhada. Eu hein."

A influenciadora também detalhou seus planos de morar fora do Brasil. Segundo Rafa, ela pretende cursar faculdade no exterior aos 18 anos e voltar para o País após 4 anos. "Lembrando que tudo ainda pode mudar", frisou.

Em julho, Rafa viajou com amigas para Orlando, na Flórida (EUA), para comemorar 16 anos. Ela também ganhou uma festa surpresa da mãe.

