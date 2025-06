A- A+

Famosos Rafa Kalimann anuncia gravidez com o cantor Nattan O vídeo que tornou pública a gravidez foi publicado na noite desta terça-feira (3)

Na noite desta terça-feira (3), a influenciadora e ex-BBB, Rafa Kalimann, de 32 anos, anunciou que está grávida.

A gravidez é fruto do seu relacionamento com o cantor Nattan, de 26 anos.

"Tem mais um coraçãozinho batendo aqui", diz a publicação que foi feita nas redes sociais do casal.

O vídeo da publicação que anuncia a vida bebê conta com o momento de descoberta de Nattan e até com parte de uma – ultrassom feito por Rafa ao lado do seu companheiro, em que é possível ouvir o coração batendo.

Ao fundo, no começo do vídeo, o cantor solta a pergunta: "Você tá grávida, vida. Você tá grávida". Ela responde, emocionada: "Tô".

Veja também