Rafa Kalimann e Nattan anunciam nascimento da primeira filha, Zuza Helena
A atriz e influenciadora, de 32 anos, e o cantor, de 27, anunciaram a gravidez em junho do ano passado
Rafa Kalimann e Nattan anunciaram o nascimento da primeira filha nesta terça-feira, 6. A bebê recebeu o nome de Zuza Helena, conforme a publicação conjunta feita pelo casal.
"O dia que será pra sempre", escreveu Nattan na legenda, que acompanha uma série de fotos do casal durante o trabalho de parto no Hospital e Maternidade São Luiz, em São Paulo.
A atriz e influenciadora, de 32 anos, e o cantor, de 27, anunciaram a gravidez em junho do ano passado. Eles estão juntos desde o fim de 2024, quando assumiram o relacionamento pouco após terminarem seus respectivos namoros. Rafa havia se separado do ator Allan Souza Lima após um ano de namoro, enquanto Nattan havia terminado com a influenciadora cearense Layla Samylle após quatro anos de relação.
Ainda em junho, Rafa e Nattan revelaram o sexo do bebê e o nome escolhido: Zuza é uma homenagem a Dona Zuza, avó de Nattan que morrera no final de abril.