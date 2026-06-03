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maternidade Rafa Kalimann exibe a vivência de sua gestação em "Tempo para Amar" A influenciadora transforma sua experiência em um espaço de identificação para outras mulheres

A maternidade de Rafa Kalimann ganhou contornos íntimos e pouco idealizados em “Tempo para Amar”, série documental que chegou recentemente ao GNT. Na produção, Rafa abre espaço para mostrar não apenas a expectativa pela chegada da filha, Zuza, mas também os atravessamentos emocionais que marcaram sua primeira gravidez.

“Assim que engravidei, passei a buscar mais relatos reais que me trouxessem proximidade com a experiência de outras mulheres”, explica.

Mais do que personagem central, Rafa também assume os bastidores criativos do projeto, participando da concepção e direção da obra. Ao lado do cantor Nattan, ela compartilha momentos inéditos do período pré e pós-parto, transformando a experiência pessoal em uma narrativa sobre vulnerabilidade e acolhimento.

“Assim que engravidei, passei a buscar mais relatos reais que me trouxessem proximidade com a experiência de outras mulheres. Quando os encontrava, sentia um abraço”, afirma a apresentadora, ao explicar a motivação por trás do documentário.



A série também mergulha em temas que costumam permanecer silenciados em torno da maternidade, especialmente sob a pressão das redes sociais e da exposição pública. Saúde mental, cobranças externas, frustrações e inseguranças aparecem sem filtros ao longo dos episódios, revelando uma Rafa distante das imagens idealizadas que circulam na internet.

“A maioria carrega questões que são pouco compartilhadas, como a solidão, a saúde mental, as tantas opiniões vindas de fora”, reflete.



Sem a intenção de oferecer respostas prontas, “Tempo para Amar” aposta justamente nas imperfeições e ambiguidades desse processo.

Ao compartilhar medos, mudanças e afetos, a influenciadora transforma sua experiência em um espaço de identificação para outras mulheres. “A maternidade acontece dentro do que é possível”, resume.

“Tempo para Amar” – Aos sábados, às 22h, no GNT.

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