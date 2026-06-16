Rafa Kalimann fala sobre cobranças com o corpo após a gravidez: "Tem dias que me gera ansiedade"

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'Espero que você volte e ser bonita como antes', diz uma tia de Rafa Kalimann no documentário "Tempo para amar", que explora temas da maternidade real, disponível no Globoplay. O comentário aconteceu logo após a influenciadora parir Zuza, sua filha com o cantor sertanejo Nattan. Em entrevista ao videocast ' Conversa vai, conversa vem', a comunicadora desabafa sobre as cobranças pelo corpo perfeito que enfrenta desde que era modelo. Leia trecho:

A cobrança para que o corpo volte ao que era antes da gravidez começa dentro de casa, não é? Na verdade, parte da gente mesmo, já que você diz, a certa hora da série: 'Me me olho e não me reconheço. Em algum lugar ainda mora o desconforto'. Como tem lidado com isso?

Oscila muito. Tem dias que estou super bem com isso tudo e falo: "Tá tudo bem, é um processo, eu tenho que respeitar o processo". Estou voltando agora a treinar agora, a me alimentar melhor. Mas tem dias que acordo acordo e falo: "Meu Deus, eu quero me olhar e me reconhecer. Ver que a textura do meu cabelo é igual antes". Meu cabelo tá caindo. Antes não caía, eu não tinha espinha. Meu corpo foi o templo pra trazer minha filha no mundo e essa mudança ia acontecer. Mas tem dias que me gera uma ansiedade. Uma coisa foi marcante: Eu não gosto de provar roupa. Via uma roupa na loja e pensava: "Essa aqui me serve, posso levar pra casa, posso colocar que ela vai servir". Esses dias, cheguei em casa e ela não me serviu. Ainda não conheço esse corpo. Por nove meses ele mudou. Com dois dias que ela saiu de dentro de mim, ele murchou e não voltou a ser nem o que era nesses nove meses e nem o que era antes. Eu estou me situando aqui, sabe?

Esse deve ser um lugar muito profundo pra você, que já foi modelo e contou que até a sua mãe indicava remédios e dietas para que alcançasse o padrão que era imposto pelo mercado...

Trabalhei isso antes de engravidar. Queria muito engravidar, sempre quis ser mãe. E eu falei: "Quando for pra ser mãe engravidar, eu preciso me desvincular disso". Já estava vindo de um processo de tirar isso de mim, me livrar dessa pressão estética, dessa cobrança, que não vinha, necessariamente, de mim comigo mesma. Vinha do mundo, de fora. Na época em que eu comecei a modelar, não chegava noventa de quadril. Eu nunca cheguei noventa de quadril. E a fita estava lá toda semana pra colocar no meu quadril, na agência, pra ver se naquela semana eu tinha chegado. Eu não ia chegar, era impossível chegar. E vim carregando isso comigo esse tempo todo. Quando engravidei, falei: "Chega dessa carga. Não cabe mais". Foi libertador. E agora, se tivesse com essa carga desse jeito hoje, iria estar sofrendo muito.





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