Rafa Kalimann perde de novo competição no ''Domingão'' e Luciano Huck faz piada

Rafa Kalimann foi alvo de piadas de Luciano Huck na edição de domingo, 1º, do Domingão. Ela participou de uma competição de lip sync contra Juliana Paiva. "A boa notícia da Rafa não vencer é que ela precisa continuar tentando vencer no Domingão alguma coisa", disse Huck, depois da derrota de Kalimann para a atriz, por no voto da plateia.

O apresentador lembrou à ex-BBB que esta não é sua primeira vez perdendo no quadro de lip sync. "A gente se vê no próximo quadro do Domingão. Qualquer coisa você sabe que é sócia daqui", brincou Huck.

Kalimann interpretou Olivia Newton John em Grease e Juliana Paiva dublou Charlie Brown Jr. Internautas tiveram opiniões diversas sobre a apresentação nos comentários da publicação: "Muito ruim", disse um. "Rafa, mandou bem demais", discordou outro.

Recentemente, a ex-BBB também foi alvo de críticas sobre sua atuação na novela Família É Tudo. Ela faz o papel da vilã Jéssica. Em entrevista a um podcast, ela chegou a dizer que se diverte.

