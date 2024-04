Rafa Kalimann rebate críticas sobre o seu trabalho em novela: ''se eu ligasse, já teria desistido''

A- A+

Após conquistar o segundo lugar no Big Brother Brasil 20 e apresentar alguns projetos especiais para o Globoplay, Rafa Kalimann finalmente assegurou um lugar oficial na Globo. Atualmente, a influenciadora está no ar interpretando a vilã Jéssica na novela das sete, ''Família é Tudo''.

Contudo, em entrevista ao jornal O Globo, Kalimann afirma que ainda está aprendendo a lidar com as críticas sobre o seu trabalho.



"Desde que eu saí do BBB tudo o que eu fui fazendo depois foi gerando uma enxurrada de críticas. Eu acho que a gente chega a um lugar de meio que se anestesiar com aquilo, porque, independentemente do que você faça ou deixe de fazer, as pessoas ultimamente têm criticado", iniciou ela, que também já havia atuado anteriormente na emissora com uma participação especial na série Rensga Hits!, em 2022.

Continuou: "Mas com a novela, surpreendentemente, eu estou recebendo elogios. Fico feliz quando não gostam da Jéssica, pois é um sinal de que estou fazendo um bom trabalho".

Sobre as cobranças com o novo trabalho, ela assumiu que acha que a régua pesa mais para as mulheres. "A gente tem vários exemplos, é possível notar essa diferença. Acho que a gente está mudando isso aos poucos quando começa a encarar os desafios com coragem e falar: ‘Eu vou fazer’."

"Se eu ligasse, eu já teria deixado de ser eu há muito tempo, já teria desistido de encarar minhas vontades e meus sonhos", finalizou.

