Rafa Kalimann Rafa Kalimann recebe apoio de amigos e famosos após perder filho com Allan Souza Lima Atriz publicou vídeo lendo carta no último domingo (12): "Não sei se saberei renascer se você não estiver"

A atriz Rafa Kalimann, de 31 anos, deu uma notícia triste aos fãs no último domingo (12), Dia das Mães.

Em uma publicação no Instagram, a também ex-BBB revelou que sofreu um aborto espontâneo do filho que esperava com o namorado, o ator Allan Souza Lima, de 38. Amigos e famosos da artista demonstraram apoio a ela neste momento difícil.

A artista gravou um vídeo lendo uma carta, escrita depois de passar pelo aborto, que aconteceu recentemente.

"Não sei se ainda te tenho aqui, se ainda te carrego em mim, mas sinto como se já fizesse parte do que sou mesmo antes de saber que era possível te formar. Descobrir você me trouxe brilho, revigorou minhas certezas e foi como chegar à beira para ganhar um fôlego ", disse Rafa, ao ler a carta, emocionada. — (É como) se tivesse morrido ontem e amanhã ainda estarei aqui. Não sei se saberei renascer se você não estiver.

Ela ainda escreveu algumas palavras na publicação. “Todas nós que perdemos nossos nenéns, também somos mães”, escreveu ela ao iniciar o texto no Instagram. “Tem um vácuo que atravessa meu corpo nesses últimos dias (…). Me esforço para confiar que ainda entenderei o propósito. Porém, por agora só sei sentir muito.”

Amigos de Rafa e celebridades escreveram mensagens buscando confortar a atriz. A apresentadora Gabriela Prioli enviou um texto afirmando que sente muito pela perda. Angélica também lamentou o acontecido.

“Sinta-se abraçada”, escreveu a influenciadora digital Carol Peixinho.

A cantora Thaeme Mariôto comentou: “Sinto muito, muito, muito, querida Rafa Kalimann. Qualquer coisa estou aqui”. Bruna Marquezine, Duda Beat, Viviane Araújo e Tati Machado também mandaram mensagens de apoio.

A empresária e influenciadora digital Bruna Tavares disse: “Sinto muito Rafa! Sinta meu abraço! Força e fique bem”. A atriz Thayla Ayala também deixou o seu apoio: “Um forte abraço! Te Deus acalme seu coração”, afirmou.

Uma amiga da artista, a empresária Marcella Ribeiro Amorim, disse: “Foi difícil. Dolorido. Mas foram dias felizes também. Feliz de saber que ali existiria uma vida muito amada. Amamos em todos os momentos dessa descoberta. Foi misto de felicidade, amor, gratidão, coração ficou tão quentinho e minha boca dolorida de tanto sorrir. O choro veio na ‘despedida’, mas com sentimento de calma de saber que Deus cuida dos detalhes também."

Rafa Kalimann assumiu o namoro com Allan Souza Lima ainda em março deste ano. Ela também publicou o registro de quando o casal descobriu a gravidez, além do momento em que contou para a família.

