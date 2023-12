A- A+

HACKER Após mensagens e fotos íntimas expostas, Rafa Kalimann recupera conta do Instagram A apresentadora teve todo o feed apagado e mensagens e fotos íntimas expostas por hacker

Rafa Kalimann passou por um grande susto neste último dia do ano (31). A apresentadora teve seu perfil no Instagram hackeado, com mensagens e fotos íntimas expostas. Todo o feed foi apagado, e os vazamentos foram feitos nos stories.

A apresentadora, no entanto, conseguiu recuperar a conta e informou que já está "tomando as medidas cabíveis":

"só pra falar que consegui minha conta de volta, ainda não sei dar detalhes de nada.

hackearam minhas coisas essa noite, apagaram tudo do insta, acessaram outras redes, fotos e etc

o importante é que já estão comigo de novo, graças a Deus

e já estou tomando as medidas cabíveis.", diz na postagem

Rafa Kalimann tem 21,7 milhões de seguidores no Instagram. Aparentemente, o hacker não interferiu nisso. Além do post no feed, ela também fez um story, mostrando o rosto, para comprovar que realmente ela tinha recuperado o acesso.

