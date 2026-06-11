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celebridades Rafa Kalimann sobre libido após a gravidez e casamento com Natan Atriz, apresentadora e influencer também explica o que considera um 'amor tranquilo' e afirma que relação com o marido tem ajudado a tratar feridas do passado: "Ele acolhe meus traumas"

Cinco meses após dar à luz Zuza, sua primeira filha, Rafa Kalimann ainda busca conhecer melhor a mulher que vem se tornando após a maternidade. O tema, aliás, é bastante explorado nem "Tempo para amar", série documental idealizada por ela, disponível no Globoplay.

Em entrevista à jornalista Maria Fortuna, no videocast ' Conversa vai, conversa vem, que vai ao ar na próxima segunda-feira (15) no Youtube do Jornal O GLOBO e no Spotify, a atriz, apresentadora e influencer refletiu sobre libido após o parto e revelou que já se reconectou com o próprio desejo sexual. Rafa também contou estar vivendo uma lua de mel com o marido, o cantor sertanejo Natan. Leia um trecho da entrevista:

Dentro do processo de se reconectar com a mulher que você é, como tem sido reencontro entre você e seu companheiro, Natan, como casal? Vocês foram pra Lisboa namorar... Como está a libido, retomaram a vida sexual? Mudou?

Tá tudo normal. A gente já era um casal que conversava muito. Gosta muito de conversar, então, naturalmente, aprofundo assuntos. Tem dia que até ele fala: "Vida, você gosta muito de conversar". Por isso que gosto tanto de fazer terapia. Gosto de pôr pra fora, falar como estou me sentindo, entender como o outro tá se sentindo. De tentar chegar num lugar junto. Isso facilita esse nosso encontro como casal. Agora, eu tô conseguindo acompanhar ele mais nos shows. Vou com Zuza, às vezes. Deixo ela no hotel em segurança, vou lá no show um pouquinho e volto. Tá gostosinho, sabe?

Qual é a importância do sexo numa relação pra você?

Ah, é muito importante, porque é conexão, é físico ali. Pra mim, sexo é muito espiritual também. É importante que a gente encontre o nosso momento como casal, estar juntos, compartilhar, viver mesmo a atmosfera da paixão, do amor, da lua de mel... A gente está vivendo na lua de mel agora.

Mas, então, você já reencontrou sua libido após a maternidade? Porque tem mulher que demora, não é fácil...

Reencontramos, né (risos)? Mas é uma construção também. E é também olhar para os nossos hormônios. Não é só: "Ah, quero voltar a ser como antes". É ter um acompanhamento médico, respeitar, entender como pode melhorar. Estou voltando para o exercício físico agora. Se alimentar... Tudo isso ajuda muito no dia a dia. Para tudo: energia, pra libido, pra força física, pra tudo.

Sei que está em outro momento, né. Mas tem uma coisa que sempre admirei em você, a sua liberdade. Sempre foi namoradeira, pegou quem quis: cantor, empresário, atleta, ator. Está vivendo essa história de amor com o Natan, mas, como já contou em outras entrevistas, teve que lidar com muitos casos de traição em relacionamento. A começar pelo seu primeiro namorado, com quem você foi morar aos 15 anos. Depois teve um episódio com seu ex-marido, cantor sertanejo Rodolffo. A sorte de um amor tranquilo com o Natan tem te ajudado a curar essas feridas do passado?

O máximo da nossa relação, da nossa cumplicidade, é ele ser uma pessoa que acolhe os meus traumas. Ainda não tinha encontrado um parceiro que ouvisse com escuta mesmo, com entendimento, de olhar e falar: "Eu entendo e acolho seus traumas, estou aqui pra te ajudar em relação a isso". Não sei se existe um amor tranquilo. Não acho que é nesse caminho. Mas existem amores que te acolhem mais. Um relacionamento, como todo mundo viu no documentário ("Tempo para amar", disponível no Globoplay), tem conflitos, questões. Não existe ser tranquilo o tempo todo. São duas pessoas, duas cabeças pensando. São raízes, questões, traumas, passados diferentes. Mas existem amores alinhados, conversados, dispostos.

O grande segredo hoje, pra mim, de uma relação tranquila, entre aspas, é ser uma relação disposta a mudar pelo outro, a se reajustar pelo outro, a se conhecer pelo outro. O quanto estou engessada na minha vivência e naquilo em que acredito que tem que ser e o quanto estou disposta também a me moldar, me reinventar se for preciso, desde que não me desrespeite, em uma relação? Amor tranquilo parte daí e não da falta de conflitos.

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