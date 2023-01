A- A+

Música Rafa Lira lança DVD "Lira sem rótulos" no Youtube Projeto audiovisual já está disponível disponível na sua página de Youtube

O pernambucano Rafa Lira celebra os últimos dois anos de sua carreira artística com o DVD “Lira sem rótulos”, já disponível disponível na sua página de Youtube. O projeto audiovisual “dá uma real visão de quem é Lira hoje”, segundo o próprio artista.

O cantor e compositor considera esse novo trabalho um "marco em sua carreira artística". O projeto audiovisual traduz o período produtivo de Lira no último biênio, em que ele passou a experimentar com mais intensidade uma mistura da música eletrônica com a brasileira. Ele próprio começou a produzir musicalmente suas canções nesses últimos anos.



Assista:

DVD "Lira Sem Rótulos", do pernambucano Rafa Lira

Veja também

RBD Tributo a Rebelde acontece neste sábado (21) no Estelita