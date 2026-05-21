Rafa Mariano, neta de Elis Regina, estreia nos palcos em show comemorativo de Pedro Mariano
Em outubro de 2025, ela já havia se apresentado ao lado do pai em show em tributo a Elis, também realizado no Teatro Bradesco
Neta de Elis Regina e filha de Pedro Mariano, Rafa Mariano fará sua primeira grande apresentação no próximo dia 29, em São Paulo. A artista, de 19 anos, será responsável por abrir o show que celebra os 30 anos de carreira do pai, no Teatro Bradesco, localizado na zona oeste da capital paulista.
Preparando seu primeiro trabalho autoral, Rafa prometeu apresentar "surpresas e algumas coisas inéditas" em seu show, que começará às 21h.
Em outubro de 2025, ela já havia se apresentado ao lado do pai em show em tributo a Elis, também realizado no Teatro Bradesco. Em março deste ano, Rafa lançou Hoje Não, parceria com Gustavo Spínola.
Com quase 21 mil seguidores no Instagram, a artista publica frequentemente fotos e vídeos de ensaios, fazendo covers de artistas como Stevie Wonder, Jão, Djavan, Ivan Lins e mais.
Filho de Elis e do também músico Cesar Camargo Mariano, Pedro Mariano celebrará três décadas de carreira, apresentando sucessos como Voz no Ouvido, Pode Ser, Livre Pra Viver, Tem Dó e Pra Você Dar o Nome. Ao longo dos anos, o músico lançou 13 trabalhos de estúdio, pelos quais foi indicado quatro vezes ao Grammy Latino.
Serviço
- Pedro Mariano - 30 Anos
- Quando: sexta-feira, 29 de maio de 2026, às 21h
- Onde: Teatro Bradesco - Rua Palestra Itália, 500, 3º piso, Bourbon Shopping São Paulo, Perdizes
- Show de abertura: Rafa Mariano
- Ingressos: a partir de R$ 75 em até 12x no uhuu.com