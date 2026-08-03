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Famosos Rafael Cardoso assume que chegou ao 'fundo do poço' por causa da dependência química Ator contou que decidiu procurar ajuda quando passou a ter pensamentos cada vez mais sombrios enquanto estava sozinho em seu sítio

Após passar 45 dias internado voluntariamente em uma clínica de reabilitação, Rafael Cardoso decidiu falar abertamente sobre a luta contra a dependência química. Em entrevista ao Domingo Espetacular, da Record, o ator revelou que, pela primeira vez, sente que está realmente em processo de recuperação, após anos alternando períodos de sobriedade e recaídas envolvendo álcool e drogas.

Durante o relato, o artista descreveu o momento em que percebeu que precisava de ajuda profissional. Segundo ele, o medo de perder a própria vida, o respeito dos filhos e a própria identidade foi determinante para buscar tratamento. Em um dos momentos mais emocionantes da entrevista, Rafael admitiu que chegou ao "fundo do poço" e afirmou que hoje encara a recuperação como uma escolha diária.

Ao recordar o período que antecedeu a internação, Rafael revelou que acreditou durante muito tempo que conseguiria vencer a dependência sozinho. No entanto, após uma nova recaída, percebeu que havia perdido o controle da situação.

"Eu perdi para a minha doença porque acreditei que ia sair daquilo sozinho. Eu estava no fundo do poço."

O ator contou que decidiu procurar ajuda quando passou a ter pensamentos cada vez mais sombrios enquanto estava sozinho em seu sítio.

"Quando eu estava sozinho no sítio, os pensamentos estavam ficando obscuros. Planejei tudo realmente. Eu falei: 'Chega, não quero mais'."

Segundo Rafael, a principal diferença desta vez é a forma como encara o tratamento. "Pela primeira vez na minha vida eu realmente entrei em recuperação. Antes eu só fiquei sóbrio por um tempo. Hoje eu estou em recuperação."

Dependência começou na adolescência

Durante a conversa, Rafael Cardoso relembrou que teve o primeiro contato com álcool e maconha por volta dos 15 ou 16 anos. Pouco tempo depois, passou a consumir cocaína, droga que, segundo ele, encontrou dentro da própria casa.

O ator também revelou que o irmão enfrentava problemas semelhantes e que ambos conviveram com a dependência química desde muito cedo. Além do uso de substâncias, Rafael afirmou que também desenvolveu outros comportamentos compulsivos ao longo da vida, incluindo o vício em relacionamentos.

Ao comentar um episódio envolvendo a troca de mensagens com uma atriz menor de idade, quando ainda era casado com Mariana Bridi, ele declarou que desconhecia a idade da jovem na época e assumiu a responsabilidade pelas próprias atitudes.

'Eu me olhava no espelho e via um monstro'

Em outro trecho marcante da entrevista, o ator descreveu como a dependência afetou sua autoestima e a forma como passou a enxergar a si mesmo.

"Achei que fosse morrer sozinho, que ia perder o respeito dos meus filhos, o respeito de todo mundo. Eu já tinha perdido o respeito por mim mesmo."

Na sequência, Rafael relembrou o impacto emocional causado pelo vício.

"É você perder tudo: a dignidade, a consciência de quem você é. Quando eu me olhava no espelho, enxergava um monstro. Eu não me reconhecia."

Ele também confessou que uma das últimas recaídas começou após acreditar que conseguiria controlar o consumo.

"Eu acreditei que conseguiria controlar. Pensei: 'Se eu beber só uma cervejinha, não tem problema'. Depois que você recai, não pensa mais em nada."

Pedido de perdão à ex-esposa

Rafael também falou sobre a relação com a ex-esposa, Mari Bridi, e com a jornalista Sônia Bridi. Após o fim do casamento, ambas chegaram a obter uma medida protetiva contra o ator durante um caso envolvendo violência doméstica, o que o afastou dos filhos por um período.

Hoje, segundo ele, o sentimento é de gratidão. O ator revelou que entrou em contato com Mari no Dia das Mães para pedir perdão e reconheceu que tanto ela quanto a ex-sogra tentaram convencê-lo a procurar tratamento antes da internação.

"Agradeço muito, do fundo da minha alma, por tudo que elas tentaram fazer por mim e eu não consegui enxergar. Elas sugeriram várias vezes que eu me internasse. Tenho muito carinho e muito amor por elas terem cuidado de mim."

Planos para o futuro

Agora em recuperação, Rafael Cardoso afirma estar consciente de que conviverá com a dependência pelo resto da vida e diz não ter mais dúvidas sobre a necessidade de permanecer longe das drogas e do álcool.

"Hoje não tenho dúvidas de que sou um adicto. Mas isso não me isenta dos meus erros. Sou completamente responsável por tudo o que causei. A principal decisão é que eu não quero mais ser assim."

O ator ainda afirmou que pretende construir uma nova fase ao lado dos filhos e fez uma promessa para o futuro.

"Meus próximos 40 anos vão ser sóbrios. Minha vontade é viver limpo, do lado dos meus filhos, ser o melhor pai e marido do mundo. Se eu voltar a usar drogas, tenho certeza de que vou morrer."

Ao encerrar o desabafo, Rafael resumiu qual considera ser seu maior compromisso daqui para frente: reconstruir a própria vida e ser, acima de tudo, "o melhor pai do mundo".

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