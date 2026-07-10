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FAMOSOS Rafael Cardoso faz desabafo em reabilitação: "Havia perdido o controle da minha vida" O ator agradeceu o apoio que tem recebido dos familiares e dos profissionais da clínica durante esse período

Internado há mais de um mês em uma clínica para tratar a dependência química e o alcoolismo, o ator Rafael Cardoso falou sobre seu processo de reabilitação. Em uma carta publicada no Instagram na última quinta-feira, 9, ele afirmou que passou a compreender a dimensão do transtorno e disse acreditar que o período de internação tem sido fundamental para recuperar a saúde mental, física e espiritual.

O ator reconheceu que havia perdido o controle da própria vida e admitiu que demorou a enxergar o problema. "Está tudo mais claro. A consciência do que eu estava fazendo da minha vida às vezes aperta forte, porém é necessária. Havia perdido o controle da minha vida. Só quem não via era eu mesmo", escreveu.

Rafael também definiu a dependência como uma condição que exige tratamento permanente. Segundo ele, foi somente após enfrentar situações difíceis que conseguiu entender a seriedade do quadro. "Sou um adicto, portador do transtorno por uso de substâncias, que é incurável e mata humilhando."

O ator afirmou estar ciente de que precisará manter um processo contínuo de recuperação. Ele também agradeceu o apoio que tem recebido dos familiares e dos profissionais da clínica durante esse período.

Por fim, Rafael disse acreditar que poderá retomar as atividades nas próximas semanas, "sóbrio e consciente" das escolhas que precisa fazer para seguir firme em seu propósito.

Carreira na televisão

Rafael Cardoso iniciou sua trajetória na TV em 2007. Na Rede Globo começou com pequenas participações em seriados e na novela O Profeta. Seu primeiro grande papel veio em A Vida da Gente (2011), onde Rodrigo protagonizou como par romântico de Ana (Fernanda Vasconcellos) e Manu (Marjorie Estiano). Desde então, consolidou-se como um dos galãs da emissora, estrelando tramas como Império (2014), Além do Tempo (2015), Espelho da Vida (2018) e Cara e Coragem (2022). Seu último trabalho na TV Globo foi em Terra e Paixão (2023), quando se afastou, após as polêmicas.

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