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FAMOSOS Rafael Cardoso é processado por ex-namorada, que cobra mais de R$ 320 mil e pede bloqueio de bens Vivian Linhares afirma ter emprestado dinheiro e cedido cartão de crédito ao ator; ação também requer R$ 20 mil por perdas e danos

O ator Rafael Cardoso está sendo processado pela ex-namorada Vivian Linhares numa ação que envolve a cobrança de uma dívida que, segundo ela, ultrapassa R$ 320 mil. A modelo também pede à Justiça o bloqueio de valores e bens do artista, além do pagamento de R$ 20 mil por perdas e danos.

As informações foram reveladas na segunda-feira (5) pelo site "Metrópoles". A ação foi ajuizada em junho deste ano e, de acordo com a publicação, Rafael ainda não havia sido citado até a divulgação do caso. O pedido de liminar apresentado pela ex-namorada também ainda aguardava análise da Justiça.

No processo, Vivian afirma que Rafael passou a utilizar seu cartão de crédito durante o relacionamento dos dois, iniciado em 2023. Segundo o relato apresentado à Justiça, uma fatura que girava em torno de R$ 4 mil teria chegado a aproximadamente R$ 50 mil durante o período.

Ela também sustenta ter emprestado R$ 180 mil ao ator para a compra de um automóvel. O veículo teria sido registrado inicialmente em nome de Vivian. Posteriormente, segundo sua versão, Rafael pediu que ela assinasse documentos para a transferência do carro sob a justificativa de que o bem seria vendido.

A modelo afirma ter descoberto depois que o veículo havia sido transferido para um sobrinho do ator sem que ela recebesse qualquer pagamento. Vivian também declarou no processo que ficou responsável por despesas assumidas durante a relação e que chegou a atrasar mensalidades da faculdade diante da falta de ressarcimento.

Ainda segundo o "Metrópoles", Vivian registrou em 2024 um boletim de ocorrência contra Rafael por estelionato. Em julho daquele ano, os dois teriam firmado um Termo de Confissão de Dívida, documento pelo qual, segundo a ação, o ator reconheceu dever R$ 230 mil e se comprometeu com determinadas condições de pagamento.

A modelo alega, porém, que o acordo não foi cumprido. Com atualização e juros, ela pede agora que Rafael seja condenado ao pagamento de R$ 321.567,70, além dos R$ 20 mil reivindicados por perdas e danos.

Pedido de bloqueio de bens

Na ação, Vivian também solicita medidas para garantir um eventual pagamento da dívida. Entre os pedidos estão o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de Rafael e de empresas nas quais ele seria sócio majoritário, além da penhora de participações societárias, restrições sobre veículos e indisponibilidade de imóveis.

Para sustentar o pedido, ela declarou ter contratado uma empresa especializada para fazer um levantamento patrimonial do ator. Segundo a versão apresentada no processo, Rafael teria três automóveis registrados em seu nome, participação em pelo menos quatro empresas e imóvel próprio. Vivian também atribui ao ex-namorado uma renda mensal estimada em R$ 100 mil.

O processo foi redistribuído para outra vara em agosto. Como Rafael Cardoso ainda não havia sido citado até a publicação das informações pelo "Metrópoles", não há, por enquanto, manifestação dele registrada nos autos em resposta às alegações descritas pela ex-namorada.

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