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vício Rafael Cardoso volta a se internar em clínica de reabilitação; entenda O ator falou abertamente sobre a luta que enfrenta há anos contra a dependência e revela ter passado por uma recaída recentemente

O ator Rafael Cardoso, de 40 anos, decidiu se internar voluntariamente em uma clínica de reabilitação para dar sequência ao tratamento contra a dependência química e o alcoolismo.

A informação foi confirmada pela equipe do artista após a divulgação de um vídeo em que ele aparece emocionado ao se despedir dos familiares antes de iniciar o período de internação.



Nas imagens, Rafael fala abertamente sobre a luta que enfrenta há anos contra a dependência e revela ter passado por uma recaída recentemente.

“Todo mundo sabe da minha batalha que eu tenho há anos. Na semana passada, eu acabei perdendo essa luta, então, eu tô aqui, cheguei agora, de livre e espontânea vontade, para continuar essa batalha”, contou o ator.

Rafael explicou que pretende permanecer na clínica pelo tempo necessário para avançar no processo de recuperação.

Visivelmente abalado, ele conta que a situação o levou a reconhecer a necessidade de reforçar os cuidados não apenas com ele, mas, também com as pessoas que o cercam, especialmente os filhos.



Ao final da mensagem, o artista demonstrou confiança no tratamento e tranquilizou amigos, familiares e fãs, afirmando que espera retornar em breve às suas atividades.

“Só a gente se cuidando que a gente consegue ficar bem, pela nossa família, pelos nossos filhos, e eu vou seguir aqui e já já tô de volta”, completou.

No ar na reprise de "Além do Tempo" (2015), na TV Globo, Rafael Cardoso tem falado, em suas redes sociais, sobre os desafios da recuperação e a importância do tratamento profissional para superar o alcoolismo e o uso de substâncias.

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